صور.. محافظ الدقهلية يشارك باليوم العالمى لأمراض الكلى بمدرسة العائلة المقدسة

صور.. محافظ الدقهلية يشارك باليوم العالمى لأمراض الكلى بمدرسة العائلة المقدسةالإثنين، 19 مارس 2018 01:42 م
محافظ الدقهلية يشارك فى اليوم العالمى لأمراض الكلى
الدقهلية شريف الديب
إضافة تعليق
نظمت مدرسة العائلة المقدسة بالمنصورة فعاليات اليوم العالمى لأمراض الكلى وذلك بمقر المدرسة بالمختلط بالمنصورة، بحضور الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية، وعلى عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة، والدكتور هانى جميعة مدير مرفق الإسعاف، والعقيد ممدروح الحصى مدير إدارة مرور الدقهلية.
وأقامت الطالبات عرض مميز على أنغام أوبريت الليلة الكبيرة، وعزف السلام الوطنى وقام محافظ الدقهلية بالمرور على الفصول وإلقاء التحية على الطالبات، ثم حضر عرض لأسباب الإصابة بأمراض الكلى بقاعة السور مارسال ورافقته السور سوسنة والسور رفقه.
محافظ الدقهلية يشارك فى اليوم العالمى لأمراض الكلى
محافظ الدقهلية يشارك فى اليوم العالمى لأمراض الكلى
محافظ الدقهلية يشارك فى اليوم العالمى لأمراض الكلى
محافظ الدقهلية يشارك فى اليوم العالمى لأمراض الكلى
محافظ الدقهلية يشارك فى اليوم العالمى لأمراض الكلى
محافظ الدقهلية يشارك فى اليوم العالمى لأمراض الكلى
محافظ الدقهلية يشارك فى اليوم العالمى لأمراض الكلى
إضافة تعليق
"مغاوير الجيش" يقطعون "أذناب الإرهاب" بسيناء.. فيديو وصور.. بيان 16للقوات المسلحة: القضاء على 36 تكفيريا بالعملية الشاملة.. تدمير سيارة مفخخة قبل اقتحامها ارتكازا أمنيا.. تفكيك 93 عبوة ناسفة مزروعة بطريق القوات
نقطة مياه تساوى حياة.. عقوبات رادعة تصل لـ10 آلاف جنيه للمسرفين فى استخدامها.. محاضر بيئة لمن يغسل سيارته فى الشارع.. وحملات توعية لنشر ثقافة الترشيد.. محافظ العاصمة: المحافظة عليها قضية أمن قومى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة