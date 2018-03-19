صور.. محافظ الدقهلية يشارك باليوم العالمى لأمراض الكلى بمدرسة العائلة المقدسة







الدقهلية شريف الديب

نظمت مدرسة العائلة المقدسة بالمنصورة فعاليات اليوم العالمى لأمراض الكلى وذلك بمقر المدرسة بالمختلط بالمنصورة، بحضور الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية، وعلى عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة، والدكتور هانى جميعة مدير مرفق الإسعاف، والعقيد ممدروح الحصى مدير إدارة مرور الدقهلية.

وأقامت الطالبات عرض مميز على أنغام أوبريت الليلة الكبيرة، وعزف السلام الوطنى وقام محافظ الدقهلية بالمرور على الفصول وإلقاء التحية على الطالبات، ثم حضر عرض لأسباب الإصابة بأمراض الكلى بقاعة السور مارسال ورافقته السور سوسنة والسور رفقه.



محافظ الدقهلية يشارك فى اليوم العالمى لأمراض الكلى



محافظ الدقهلية يشارك فى اليوم العالمى لأمراض الكلى



محافظ الدقهلية يشارك فى اليوم العالمى لأمراض الكلى



محافظ الدقهلية يشارك فى اليوم العالمى لأمراض الكلى



محافظ الدقهلية يشارك فى اليوم العالمى لأمراض الكلى



محافظ الدقهلية يشارك فى اليوم العالمى لأمراض الكلى