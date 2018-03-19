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الإثنين، 19 مارس 2018 02:43 م
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صور..محافظ الأقصر يستقبل رئيس المركزى للمحاسبات للقاء أعضاء الجهاز بالصعيد

الإثنين، 19 مارس 2018 02:07 م
صور..محافظ الأقصر يستقبل رئيس المركزى للمحاسبات للقاء أعضاء الجهاز بالصعيد محافظ الأقصر يستقبل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات





الأقصر – أحمد مرعى
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استقبل محافظ الأقصر محمد بدر، اليوم الاثنين، المستشار هشام بدوى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، لدى وصوله إلى مطار الأقصر الدولي، والذى يزور المحافظة، بهدف عقد لقاء موسع مع أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات بمنطقة الوجه القبلى.

وأعرب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المستشار هشام بدوي، خلال لقائه مع أعضاء الجهاز بمنطقة الوجه القبلى، عن اعتزازه بكوادر الجهاز والعاملين به وحجم الدور الرقابى المكلفين بأدائه، مؤكدا على حرصه على التواصل الدائم مع أعضاء الجهاز ليبقى الحوار مفتوحا لتهيئة المناخ الأفضل لعمل الجهاز بما يتناسب مع حجم التحديات ودقة المرحلة التي تجتازها مصر، وحماية جهود التنمية والانجازات التي تم تحقيقها.

وأكد المستشار هشام بدوي، على ضرورة الالتزام بأقصى درجات الحياد وثوابت العمل ومعايير الرقابة وتقديم المزيد من الجهد والعطاء، والارتقاء بالمستوى الفني للأداء، مؤكدا على أهمية الدور الرقابي وما يحظى به ذلك الدور من اهتمام بالغ من القيادة السياسية.

محافظ الأقصر يستقبل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات خلال زيارته للمحافظة
محافظ الأقصر يستقبل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات خلال زيارته للمحافظة

 

جانب من لقاء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بأعضاء الجهاز بالوجه القبلي
جانب من لقاء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بأعضاء الجهاز بالوجه القبلي

 

قيادات المركزي للمحاسبات بالوجه القبلي خلال اللقاء بالاقصر
قيادات المركزي للمحاسبات بالوجه القبلي خلال اللقاء بالاقصر

 

المحافظ خلال استقبال المستشار هشام بدوي بمطار الاقصر
المحافظ خلال استقبال المستشار هشام بدوي بمطار الاقصر

 

جانب من فعاليات لقاء قيادات المركزي للمحاسبات بالصعيد
جانب من فعاليات لقاء قيادات المركزي للمحاسبات بالصعيد

 


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