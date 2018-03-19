صور.. محافظ أسيوط يشارك فى مراسم صلوات جنازة الأنبا أنطونيوس أسقف منفلوط







أسيوط - محمود عجمى

شارك المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، فى مراسم صلوت جنازة مثلث الرحمات نيابة الأنبا أنطونيوس، أسقف منفلوط والمتنيح، اليوم الإثنين، ورافقه اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، واللواء حاتم رياض مفتش الأمن الوطنى، والعديد من القيادات الأمنية والتنفيذية، ورجال الدين الإسلامى، وأعضاء مجلس النواب.

وترأس الجنازة الأنبا يؤانس أسقف أسيوط، المكلف بإدارة مطرانية منفلوط وتوابعها، والأنبا غبريال اسقف بنى سويف، والأنبا كيرلس أسقف نجع حمادى، والأنبا بولا أسقف طنطا، والأنبا إيفا نيوس دير الأنبا مقار، والأنبا باخوم أسقف سوهاج، والأنبا يوحنا الحبيب أسقف شمال الجيزة، والأنبا روفائيل، والعديد من الأساقفة والرهبان .

وقال محافظ أسيوط خلال مشاركته فى الجنازة، إن الأنبا أنطونيوس، كان رجلاً حكيماً له مواقف ثابتة ينحاز فيها دائماً للواطن، مقدما خالص حزنه ومتقدماً بالعزاء لإهالى مركز منفلوط بمحافظ أسيوط.

يذكر أن الأنبا أنطونيوس ولد فى 31 مايو 1951 فى محافظة قنا، وحصل على شهادة بكالوريوس طب الأسنان عام 1977من جامعة القاهرة، وخدم فى مدينة قنا وضواحيها، ثم دخل إلى ديرالسريان فى 8 ديسمبر 1980، ويشغل منصب أسقف منفلوط منذ عام 1986.

وكان البابا تواضروس قد أسند للأنبا يؤانس أسقف أسيوط مهمة الإشراف على كنائس إيبراشية منفلوط القريبة، منها بعد تدهور الحالة الصحية للأنبا أنطونيوس.

وتوافد آلاف الأقباط توافدوا على دير الأمير تادرس الشرقى بمركز منفلوط، التابع لمحافظة أسيوط، أمس الأحد، لإلقاء نظرة الوداع على جثمان مثلث الرحمات نيافة الأنبا أنطونيوس، أسقف منفلوطوالمتنيح.



الاستعداد لمراسم الصلاة على الأنبا أنطونيوس بدير الأمير تادرس الشرقى بمركز منفلوط



صلاة الجنازة على الأنبا أنطونيوس بدير الأمير تادرس الشرقى بمركز منفلوط



جانب من صلاة الجنازة على الأنبا أنطونيوس بدير الأمير تادرس الشرقى بمركز منفلوط



يافطة لتوديع الأنبا أنطونيوس بدير الأمير تادرس الشرقى بمركز منفلوط



محافظ أسيوط بجنازة الأنبا أنطونيوس بدير الأمير تادرس الشرقى بمركز منفلوط



مراسم صلاة الجنازة على الأنباء أنطونيوس بدير الأمير تادرس الشرقى بمركز منفلوط



محافظ أسيوط بالصفوف الأولية بجنازة الأنباء أنطونيوس