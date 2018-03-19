صور.. مؤتمر شعبى حاشد فى نادى الشمس لدعم الرئيس السيسى







كتب أحمد طارق

نظم مجلس إدارة نادى الشمس برئاسة أسامة أبو زيد، مؤتمرًا حاشدًا بالمسرح الكبير للنادى لدعم الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة تحت عنوان "فى حب مصر" حضره المئات من أعضاء الجمعية العمومية الذين هاتفوا للرئيس السيسى مطالبينه بضرورة استكمال مسيرة الإصلاح السياسى والاقتصادى ومنددين بالإرهاب الأسود الذى يحاول العبث بمقدرات الشعب المصرى.





وحضر المؤتمر أسامة أبوزيد رئيس النادى والمهندس حاتم الناقة نائب رئيس النادى والمستشار محسن عبد القادر أمين الصندوق وأسامة صلاح، ومحمد أسماعيل مهران "شيدو" ودعاء هشام بركات والمهندس كريم مسعود أعضاء المجلس والمحاسب تامر على أمين الصندوق ولفيف من القيادات الشعبية والبرلمانية بمصر الجديدة وعين شمس من أعضاء النادى.

كما حضر الشيخ عصام الروبى وزين السادات ومجدى علام والعديد من القيادات الشعبية والوطنية والإعلامية.

وبدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة حداد على روح شهداء الوطن من أبطال القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بأرواحهم الذكية من أجل تراب الوطن بجانب تكريم والدة الشهيد محمد حمدى عبد الجليل.





وتحدث رئيس الشمس فى المؤتمر الشعبى من أعضاء الجمعية العمومية للنادى عن دور الرئيس السيسى والقوات المسلحة الباسلة فى إنقاذ مصرنا الحبيبة من الأخطار التى كانت تحدق بها من كل جانب فى عهد النظام السابق وكيفية الانطلاق فى آفاق جديدة على مختلف الأصعدة لاستعادة هيبة مصر والحفاظ على مقدرات شعبها وافتتاح العديد من المشروعات الاقتصادية التى سيكون لها مرود إيجابى على المواطنين فى السنوات القليلة المقبلة.





كما طالب أسامة أبو زيد جميع أعضاء النادى العاشقين لمصر بالنزول الى صناديق الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية القرر لها 26 مارس المقبل لتأييد ودعم السيسى لأنه الوحيد القادر على مواصلة مسيرة التصحيح والنهوض ببلدنا الحبيب.