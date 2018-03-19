صور.. مؤتمر جماهيري لدعم السيسي في الإبراهيمية







الشرقية - حمدى عبد العظيم

نظمت الحملة الرسمية الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي "كلنا معاك من أجل مصر" بمحافظة الشرقية، مؤتمراً جماهيرياً حاشداً أقيم بمدينة الإبراهيمية برئاسة هشام الرفاعي منسق عام حملة كلنا معاك بمركز الإبراهيمية وتحت رعاية النائب محمود شحاته زايد عضو مجلس النواب ، وبمشاركة عدد من أعضاء مجلس النواب وممثل علي الأوقاف وممثل عن الكنيسة وعدد من أسر الشهداء ولفيف من الصحفيين والإعلاميين وعدد كبير من المواطنين بلغ 5 آلاف مواطن.



قدم المؤتمر الإعلامي صلاح بدران، وبدأ بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، والوقوف دقيقة حداد علي أرواح شهداء مصر من رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية الذين ضحوا بحياتهم فداء للوطن.



وخلال كلمته رحب محمد زكي عبد العزيز المنسق الإعلامي لحملة كلنا معاك بالشرقية، بالحضور وقال يجب علي الشعب العظيم ان يرد الجميل للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي حقق خلال فترته الرئاسية الأولى من مشروعات لم تكن تتحقق في مصر إلا بعد 30 سنة، مؤكدا على ضرورة النزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها أيام 26 و 27 و28 من مارس الجارى، كى يرسل الشعب رسالة الى العالم انه قادر على مواجهة التحديات التى تحاك حول مصر فى الداخل والخارج.







































