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صور.. مؤتمر جماهيرى لدعم السيسى بـ"سدمنت الجبل" غرب بنى سويف

الإثنين، 19 مارس 2018 11:18 م
صور.. مؤتمر جماهيرى لدعم السيسى بـ"سدمنت الجبل" غرب بنى سويف جانب من المؤتمر





بنى سويف أيمن لطفى
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نظمت "جمعية تحيا مصر" بقرية سدمنت الجبل بمركز أهناسيا ببنى سويف بالتنسيق مع الوحدة القروية، مؤتمرا جماهيريا لتأييد ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة ولاية ثانية، وذلك بحضور علاء معوض رئيس الجمعية ومنسق المؤتمر، عمر أبو خضره أمين حزب حماة الوطن، ارينى رشدى أمين حزب الأمل والعمل، تونى عثمان أمين العمال بحملة كلنا معاك من أجل مصر، وليد سليم المنسق العام جمعية من أجل مصر، النائب محمد كساب، النائب السابق محمد معوض، اللواء محمد عوض أحد أبطال أكتوبر، هشام صادق منسق حملة نكمل حلم مصر، والمئات من مواطنى القرية بينهم الكثير من السيدات. 

 

وأكد المشاركون فى المؤتمر الذى عقد مساء اليوم بسرادق بالقرية على أهمية الحشد وخروج المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى صناديق الاقتراع، وكذلك تعريف البسطاء بأهمية المشاركة فى العرس الانتخابى، لتسجيل أعلى نسبة تصويت فى الانتخابات الرئاسية، لتكون رسالة قوية لدول الغرب المتربصة بنا مفادها "أن شعب مصر يحرص على حقه الدستورى فى الإدلاء بصوته واختيار قيادته السياسية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية".

 

واستعرض المشاركون فى المؤتمر أيضا إنجازات السيسي ومنها شبكة الطرق، الاستثمار والمناطق الصناعية، ومشروع قناة السويس، المزارع السمكية وغير ذلك مما يضمن توفير فرص العمل للشباب والتنمية المستدامة لإنعاش الاقتصاد المصرى.

 

مؤتمر جماهيرى لدعم السيسى
مؤتمر جماهيرى لدعم السيسى

 

جانب من الحضور
جانب من الحضور

 

المشاركون بمؤتمر دعم السيسي
المشاركون بمؤتمر دعم السيسي

 

المشاركون بمؤتمر دعم السيسي
المشاركون بمؤتمر دعم السيسي

 

السيدات حرصن على الحضور
السيدات حرصن على الحضور

 

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

 

اهالى قرية سدمنت خلال حضورهم المؤتمر
اهالى قرية سدمنت خلال حضورهم المؤتمر

 


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