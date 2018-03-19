صور.. مؤتمر جماهيرى لحملة "كلنا معاك من أجل مصر" بالبحيرة لدعم السيسى







البحيرة : ناصر جودة

نظمت حملة كلنا معاك من أجل مصر بمحافظة البحيرة، اليوم الاثنين، مؤتمرا جماهيريا، بمدينة إيتاى البارود لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى بالانتخابات الرئاسية.

وشارك فى المؤتمر، محمد وجيه خالد المنسق العام لحملة كلنا معاك من أجل مصر بمحافظة البحيرة، والدكتور عمرو حمروش وأشرف رحيم و محمد الدامى أعضاء مجلس النواب، ومحمد البطاط رئيس جمعية رجال الأعمال، والدكتور محمد والى خبير بالتنمية البشرية وأستاذ بجامعة دمنهور.

ومن جانبه، أكد المنسق العام للحملة بمحافظة البحيرة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أنقذ مصر من الدخول فى حرب أهلية بالانحياز للملايين التى خرجت للميادين والشوارع بثورة 30 يونيو، مضيفا أنه ظهر فى الوقت المناسب لإنقاذ الوطن.

وأوضح، أن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية واجب وطنى على كل المصريين لاستكمال مسيرة الإنجازات بالمشروعات القومية الكبري، مشددا أن السيسى يعيد بناء الدولة المصرية، بالتزامن حرب القوات المسلحة و الشرطة فى سيناء ضد الإرهاب الأسود.

وطالب المصريين بالخروج والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية الاسبوع القادم، و الوقوف أمام اللجان، والمقرات الانتخابية والعمل على الحشد من أجل مصر ووقف أى مخطط يعرقل عمليات التنمية التى تشهدها كافة المحافظات المصرية.















































