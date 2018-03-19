صور.. مؤتمر جماهيرى حاشد بالبحوث الزراعية بكفر الشيخ لتأييد الرئيس السيسى







كفر الشيخ – محمد سليمان

نظمت إدارة محطة البحوث الزراعية بسخا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، بالتعاون مع حملة كلنا معاك من أجل مصر بالمحافظة، مؤتمرا جماهيريا حاشدا بقاعة الاجتماعات الكبرى بالمحطة، للدعاية الانتخابية لمرشح رئاسة الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسى، تحت رعاية اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، تحت رعاية الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة، والدكتور محمود مدنى، رئيس مركز البحوث الزراعية، برئاسة الدكتور خالد أبو شادى مدير محطة البحوث الزراعية بسخا.

حضر المؤتمر الدكتور على أبو شوشة، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ الأمين العام لحملة كلنا معاك من أجل مصر بالمحافظة، والدكتور الغمرى الشوادفى، عضو مجلس الشعب السابق أمين تنظيم حملة كلنا معاك بكفر الشيخ، والدكتور طارق عمارة، عميد المعهد العالى للخدمة الاجتماعية الأمين العام لحملة كلنا معاك بقطاع وسط الدلتا، والنائب اللواء شكرى الجندى عضو مجلس النواب عن دائرة مركز كفر الشيخ، والدكتور عادل طولان أستاذ البحوث الزراعية وخبير الثروة السمكية بمحطة البحوث، وجورج سمير، وعلاء العريان، وأشرف صحصاح، ممثلين عن بيت العائلة بكفر الشيخ، وممثلون عن الكنيسة والأزهر والأوقاف، وأكثر من ألف من أعضاء هيئة التدريس بالبحوث ومسئولى الزراعة والاستزراع السمكى والمزارعين من أبناء المحافظة.

وأكد الدكتور على أبو شوشة، الأمين العام لحملة كلنا معاك من أجل مصر بكفر الشيخ، أن أبناء المحافظة على قلب رجل واحد خلف الرئيس السيسى فى انتخابات رئاسة الجمهورية خلال الأسبوع المقبل، لرد الجميل للرئيس نظرا لما قدمه لأبناء هذا الشعب، وما يتمتع به الرئيس من حب حقيقى من جموع الصناع والزراع والموظفين والشباب والمرأة من أبناء قلين، ووجه الدعوة للجماهير للنزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية أيام 26 و27 و28 مارس الحالى لرد الجميل لمن أعاد هيبة مصر بين جميع دول العالم، مؤكدا أن أبناء كفر الشيخ كانوا فى مقدمة المحافظات خلال فترة عمل التوكيلات لترشح الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة وإن شاء الله سيكونون فى المقدمة خلال عمليات التصويت فى الانتخابات.

وأكد الدكتور طارق عمارة، الأمين العام لحملة كلنا معاك بقطاع وسط الدلتا، أنه يأمل أن يكون لمحافظة كفر الشيخ دور كبير فى انتخابات رئاسة الجمهورية القادمة، مشيرا الى أنه لن يتحدث عن رد الجميل للرئيس فهو لا يحتاج لرد جميل وإنما يتحدث عن رد الجميل لمصر، مؤكدا أن إنجازات الرئيس السيسى فى كل المجالات من الطرق والكهرباء والغاز ومزرعة بركة غليون والمستشفيات التى تمت إقامتها وافتتحها الرئيس لعلاج غير القادرين من أبناء الشعب المصرى، والقضاء على فيروس سى والقضاء على قائمة الانتظار لعلاج المرضى بهذا المرض الخطير وغيرها من الإنجازات العظيمة التى نفذها الرئيس السيسى خلال فترة ولايته الأولى، وطالب جموع أبناء الشعب المصرى بالنزول والمشاركة فى عمليات التصويت وانتخاب الرئيس لفترة ثانية.

من جانبه أكد اللواء شكرى الجندى، عضو مجلس النواب وكيل اللجنة الدينية بالمجلس، أن إنجازات الرئيس السيسى تتحدث عن نفسها فى كل المجالات ويجب علينا جميعا الوقوف خلف الرئيس كغطاء شعبى وسياسى له لاستكمال مسيرة العطاء والإنجازات والتنمية، قائلا: "مصر ليست دولة فقيرة مصر خزائن الأرض، ولا نقول عليها فقيرة، وإن الرئيس عبد الفتاح السيسى ليس رئيس مصر فقط وإنما رئيسا للأمة العربية كلها، وهذا الشعب العظيم تحت رئاسة السيسى سوف يعبر الأزمات ولن نهزم أبدا إن شاء الله، مؤكدا أننا لازم نطلع جميعا أيام الانتخابات الأسبوع القادم ونزلزل الأرض من تحت أقدام الأعداء، قائلا: "احنا مين.. احنا مصر.. حضارة ٧٠٠٠ سنة".



مؤتمر بمركز البحوث بحضور حملة كلنا معاك من أجل مصر بكفر الشيخ



جانب من الحضور