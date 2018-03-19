صور.. مؤتمر جماهيرى بمركز شباب إبيار بالغربية للحث على المشاركة بالانتخابات







الغربيه محمد طارق

نظمت إدارة الشباب والرياضة بمركز ومدينة كفرالزيات بمحافظة الغربية، اليوم الإثنين، مؤتمرًا جماهيريًا بعنوان "انزل شارك صوتك لمصر" بمركز شباب إبيار مركز كفر الزيات.

حضر المؤتمر محمد إسماعيل وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومحمد جودة مدير عام إدارة الشباب، ومحمود الدهراوى مدير الشئون القانونية، والشناوى ماضى مدير إدارة الهيئات، ويسرى الديب مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى، ومصطفى هلال مدير إدارة الاتصال السياسى، وأشرف عبد الحميد مدير عام إدارة شباب كفر الزيات، وجابر أبوعيسى رئيس مجلس إدارة شباب كفر الزيات، ومصطفى طعيمة المستشار الإعلامى لمديرية الشباب والرياضة، وأكد المشاركون بالمؤتمر على أهمية المشاركة السياسيه بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأشار محمد إسماعيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، إلى أن العالم يتحدث عن العُرس الديمقراطى فى الانتخابات الرئاسيه بالخارج، مضيفًا: "تحية إعزاز وتقدير لجميع مواطنى مصر الأجلاء الذين شاركوا فى الانتخابات الرئاسية بالخارج.

وطالب إسماعيل من جميع المشاركين بضرورة النزول للوقوف بجانب مصر فى المرحلة القادمة التى تشهد تطورات حقيقية واضحة وملموسة فى جميع الخدمات بكافة المحافظات، وعدم النظر إلى الشائعات المغرضة التى تهدف إلى هدم استقرار مصر داخليًا وخارجيًا، وإطلاقهم حروب الجيل الرابع للقضاء على الشرق الأوسط كاملا، لكن إرادة الله تقف دائمًا مع المصريين فى كل مكان، مصر مكانها ومكانتها، ستظل راسخة عبر التاريخ وفى جميع الأديان السماوية.



جانب من الحضور



جانب من الموتمر