video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 19 مارس 2018 06:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. مؤتمر جماهيرى بمركز شباب إبيار بالغربية للحث على المشاركة بالانتخابات

الإثنين، 19 مارس 2018 05:39 م
صور.. مؤتمر جماهيرى بمركز شباب إبيار بالغربية للحث على المشاركة بالانتخابات مؤتمر إنزل شارك صوتك لمصر





الغربيه محمد طارق
إضافة تعليق

نظمت إدارة الشباب والرياضة بمركز ومدينة كفرالزيات بمحافظة الغربية، اليوم الإثنين، مؤتمرًا جماهيريًا بعنوان "انزل شارك صوتك لمصر" بمركز شباب إبيار مركز كفر الزيات.

حضر المؤتمر محمد إسماعيل وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومحمد جودة مدير عام إدارة الشباب، ومحمود الدهراوى مدير الشئون القانونية، والشناوى ماضى مدير إدارة الهيئات، ويسرى الديب مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى، ومصطفى هلال مدير إدارة الاتصال السياسى، وأشرف عبد الحميد مدير عام إدارة شباب كفر الزيات، وجابر أبوعيسى رئيس مجلس إدارة شباب كفر الزيات، ومصطفى طعيمة المستشار الإعلامى لمديرية الشباب والرياضة، وأكد المشاركون بالمؤتمر على أهمية المشاركة السياسيه بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأشار محمد إسماعيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، إلى أن العالم يتحدث عن العُرس الديمقراطى فى الانتخابات الرئاسيه بالخارج، مضيفًا: "تحية إعزاز وتقدير لجميع مواطنى مصر الأجلاء الذين شاركوا فى الانتخابات الرئاسية بالخارج.

وطالب إسماعيل من جميع المشاركين بضرورة النزول للوقوف بجانب مصر فى المرحلة القادمة التى تشهد تطورات حقيقية واضحة وملموسة فى جميع الخدمات بكافة المحافظات، وعدم النظر إلى الشائعات المغرضة التى تهدف إلى هدم استقرار مصر داخليًا وخارجيًا، وإطلاقهم حروب الجيل الرابع للقضاء على الشرق الأوسط كاملا، لكن إرادة الله تقف دائمًا مع المصريين فى كل مكان، مصر مكانها ومكانتها، ستظل راسخة عبر التاريخ وفى جميع الأديان السماوية.

 

جانب من الحضور
جانب من الحضور

 

جانب من الموتمر
جانب من الموتمر

 

مؤتمر انزل شارك صوتك لمصر بكفر الزيات
مؤتمر انزل شارك صوتك لمصر بكفر الزيات

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. الشباب والرياضة بالغربية تنظم مؤتمرا جماهيريا تحت شعار "انزل شارك"

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار الغربيه

الشباب والرياضه بالغربيه

انزل شارك صوتك لمصر

كفر الزيات




لا تفوتك
"التموين": سحب البطاقات التموينية ممن يتجاوز دخلهم 2500 جنيه شائعات

"التموين": سحب البطاقات التموينية ممن يتجاوز دخلهم 2500 جنيه شائعات

"الوطنية للانتخابات" تتلقى نتيجة 127 لجنة بالخارج وتستعجل باقى النتائج

"الوطنية للانتخابات" تتلقى نتيجة 127 لجنة بالخارج وتستعجل باقى النتائج

"مغاوير الجيش" يقطعون "أذناب الإرهاب" بسيناء.. فيديو وصور.. بيان 16للقوات المسلحة: القضاء على 36 تكفيريا بالعملية الشاملة.. تدمير سيارة مفخخة قبل اقتحامها ارتكازا أمنيا.. تفكيك 93 عبوة ناسفة مزروعة بطريق القوات

"مغاوير الجيش" يقطعون "أذناب الإرهاب" بسيناء.. فيديو وصور.. بيان 16للقوات المسلحة: القضاء على 36 تكفيريا بالعملية الشاملة.. تدمير سيارة مفخخة قبل اقتحامها ارتكازا أمنيا.. تفكيك 93 عبوة ناسفة مزروعة بطريق القوات

نقطة مياه تساوى حياة.. عقوبات رادعة تصل لـ10 آلاف جنيه للمسرفين فى استخدامها.. محاضر بيئة لمن يغسل سيارته فى الشارع.. وحملات توعية لنشر ثقافة الترشيد.. محافظ العاصمة: المحافظة عليها قضية أمن قومى

نقطة مياه تساوى حياة.. عقوبات رادعة تصل لـ10 آلاف جنيه للمسرفين فى استخدامها.. محاضر بيئة لمن يغسل سيارته فى الشارع.. وحملات توعية لنشر ثقافة الترشيد.. محافظ العاصمة: المحافظة عليها قضية أمن قومى

6 موجات من التقلبات الجوية فى فصل الربيع.. تعرف عليها

6 موجات من التقلبات الجوية فى فصل الربيع.. تعرف عليها

محمد صلاح ينافس على لقب أفضل أهداف الدورى الإنجليزى.. فيديو

محمد صلاح ينافس على لقب أفضل أهداف الدورى الإنجليزى.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة