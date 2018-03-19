صور..لجنة الانتخابات الروسية:56 مليون ناخب صوتوا لصالح بوتين بنسبة 76.66%







موسكو (أ ش أ)

قال نائب رئيس لجنة الانتخابات المركزية الروسية نيكولاى بولايف، اليوم الاثنين، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين حقق رقما قياسيا من الأصوات خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة فى روسيا.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية عن تصريح بولايف للصحفيين، قوله إن أكثر من 56 مليون ناخب صوتوا لصالح بوتين بنسبة 76.66%.

وأضاف أن هذه نسبة قياسية على مدار الحملات الانتخابية الرئاسية العديدة الماضية فى روسيا.



اللجنة المركزية للانتخابات الروسية



إيلا بامفيلوفا رئيس اللجنة المركزية للانتخابات الروسية