صور..لجنة الانتخابات الروسية:56 مليون ناخب صوتوا لصالح بوتين بنسبة 76.66%الإثنين، 19 مارس 2018 12:28 م
اللجنة المركزية للانتخابات الروسية
موسكو (أ ش أ)
إضافة تعليق
قال نائب رئيس لجنة الانتخابات المركزية الروسية نيكولاى بولايف، اليوم الاثنين، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين حقق رقما قياسيا من الأصوات خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة فى روسيا.
ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية عن تصريح بولايف للصحفيين، قوله إن أكثر من 56 مليون ناخب صوتوا لصالح بوتين بنسبة 76.66%.
وأضاف أن هذه نسبة قياسية على مدار الحملات الانتخابية الرئاسية العديدة الماضية فى روسيا.
اللجنة المركزية للانتخابات الروسية
إيلا بامفيلوفا رئيس اللجنة المركزية للانتخابات الروسية
مؤتمر صحفى للجنة الانتخابات الروسية
إضافة تعليق
"التضامن" تنتهى من اختيار الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية.. لأول مرة اختيار سيدة من ذوى الاحتياجات الخاصة بمناسبة تخصيص عام 2018 عامًا للإعاقة.. وأفلام تسجيلية لقصص المكافحات تمهيدًا لتكريمهن
صور.. اليوم السابع داخل متحف اللوفر أبوظبى "الحلقة الرابعة".. "العالم من منظور جديد" يضم لوحة "أبيل فرونيير" لـ دافنشى ومشهد المسيح يطرد التجار من المعبد.. و"بلاط الأمراء" يعرض أعمالا فنية فى خدمة السلطة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة