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صور.. "كلنا معاك من أجل مصر" تنظم مؤتمرا حاشدا بسوهاج لتأييد السيسى

الإثنين، 19 مارس 2018 03:58 م
صور.. "كلنا معاك من أجل مصر" تنظم مؤتمرا حاشدا بسوهاج لتأييد السيسى جانب من المؤتمر





سوهاج – عمرو خلف
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نظمت الحملة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى "كلنا معاك من أجل مصر، مؤتمرا جماهيريا حاشدا بمركز طما محافظة سوهاج، حضره ما يزيد عن 2500 مواطن من كافة أنحاء وقرى المركز وبحضور أعضاء مجلس النواب عن مركزى طما وطهطا وممثلين عن رجال الدين الإسلامى والكنيسة الأرثوذكسية.

وقال الدكتور أحمد طلعت أبو دومة منسق الحملة بطما والمتحدث الرسمى باسمها فى محافظة سوهاج، أن هذا المؤتمر يأتى فى ختام المؤتمرات التى عقدتها الحملة بقرى طما والتى تجاوز عددها الـ 17 مؤتمرا، وأشاد أبو دومة بالحضور الكبير الذى شهده المؤتمر من كل القطاعات من شباب مثقفين وفلاحين وعمد ومشايخ، وتعاهد الجميع على الخروج والاحتشاد أمام اللجان لتأييد الرئيس أيام الانتخابات للرد على دعاوى المقاطعة التى يروج لها أعداء الوطن.

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

 

 


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