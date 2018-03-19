صور.. كلنا معاك من أجل مصر تنظم مؤتمرا جماهيريا حاشدا بالإسماعيلية







الإسماعيلية - صبرى غانم

نظمت حملة "كلنا معاك من أجل مصر" بالإسماعيلية مؤتمر أمانة العمال بالحملة بالتعاون مع شركة القناة لتوزيع الكهرباء، بحضور المهندس طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب وأحمد العايدى المنسق العام للحملة بالإسماعيلية والمهندس محمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة توزيع القناة ورؤساء قطاعات شركات الكهرباء والنائب أحمد فؤاد اباظة.

بدأ المؤتمر بالسلام الوطنى ثم بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح الشهداء من القوات المسلحة والشرطة ثم قراءة القرآن الكريم.

رحب المهندس محمد أحمد السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء بالحضور، وأكد على كامل الدعم للقوات المسلحة والشرطة المدنية فى العملية الشاملة بسيناء وتأييد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية.

وأشار إلى أن العاملين بشركة القناة لتوزيع الكهرباء هم جنود الوطن الذين يذوبون عشقا به، فالجميع بجانب الرئيس الذى يعمل جاهدا للنهوض بالوطن والوصول إلى مصاف الدول المتقدمة، لذلك ندعو المصريين جميعا للخروج بكثافة أيام الانتخابات للوقوف بجانب الدولة المصرية فى رسالة قوية للعالم باصطفاف الشعب المصرى خلف الرئيس.

وطالب أحمد العايدى المنسق العام لحملة كلنا معاك من أجل مصر بالإسماعيلية السادة الحضور بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الوطن وقدم التحية للقوات المسلحة والشرطة المدنية لما يقوموا بة من تضحيات من أجل مصر.

وأكد العايدى أننا نحمد الله تعالى على نعمة الوطن والأمن والأمان والإخلاص وأعرب عن سعادته بوجودة بين القيادات والعاملين بشركات الكهرباء وقدم التحية للمهندس محمد السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، وذلك لنبعث برسالة جديدة كما بعثها المصريون بالخارج الذين ارسلوا رسالة إلى العالم أجمع بالتفافهم حول الوطن.

وطالب العايدى الشعب المصرى بأن يكون على قلب رجل واحد، وأن نكون جنودا داخل وطننا فإذا كان الأبطال فى الميدان، فالمصريون سيكونون فى اللجان للدفاع عن الوطن فى رسالة قوية للعالم أجمع أن الشعب المصرى بكامل طوائفه خلف رئيسه.

وقدم المهندس طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب التحية للقيادات والعاملين بشركات الكهرباء ذلك القطاع الهام الذى يخدم الشعب المصرى بكل قوة وأمانة، وأكد أن تأييد الرئيس السيسى يأتى لأنه رجل المرحلة الذى لا يكل أو يمل فهو رجل الإنجازات.

وأشار السويدى إلى أن لديه كامل الثقة بأنه فى القريب العاجل سيتم القضاء على الإرهاب فى سيناء وستعود لسابق عهدها وقدم التحية لأهالى سيناء جميعا لأنهم حائط الصد الأول للوطن.

كما قدم الدكتور السيد خليل أمين العمال بحملة كلنا معاك من أجل مصر بالإسماعيلية، الشكر للمهندس محمد السيد والعاملين بشركات الكهرباء، وأكد أن وجودنا اليوم لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى الرجل الذى أثر مصلحة الوطن على مصلحته الشخصية ووجه نداء إلى الشعب المصرى بضرورة النزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية بكثافة لأن ذلك وقت رد الجميل للوطن.

وأشار النائب أحمد فؤاد أباظة إلى أن وجودنا اليوم لدعم ومساندة الرئيس السيسى رجل الإنجازات لذلك لنجعل من أيام الانتخابات أيام بطولية لأن مصر هى عمود الخيمة العربية وكلى ثقة فى الشعب المصرى انك سيجعل من ايام الانتخابات ملحمة تاريخية تحدث عنها العالم أجمع.

وأكد على خلاف رئيس النقابة العامة للعاملين بالكهرباء، أن الوقوف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى يأتى عن قناعة تامة لما حققة من إنجازات لا يستطيع أحد إنكارها.

أما النائب السابق إبراهيم رفيع أكد أن الرئيس السيسى هو رجل المرحلة الذى يختار العقل قبل القلب فهو الذى يعمل جاهدا من أجل الوطن لأن مصر هى قلب الوطن العربى النابض الذى يجب الحفاظ علية من أجل سلامة الجسم العربى.

ودعت جيهان فؤاد أمينة المرأة بحملة كلنا معاك من أجل مصر بالإسماعيلية الشعب المصرى عامة والمرأة المصرية خاصة للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية لأنها نصف المجتمع وتؤثر فى النصف الآخر وأنها كلها ثقة فى المرأة المصرية التى استطاعت أن تغيير التاريخ بصمودها وشجاعتها.

وخلال المؤتمر تم استعراض الانجازات والمشروعات القومية والتنموية التى تحققت على ارض محافظة الاسماعيلية خلال الفترة الرئاسية الأولى للرئيس السيسى .

وقد أكد جميع المشاركون فى المؤتمر على حتمية النزول إلى لجان الاقتراع أثناء إجراء الانتخابات فى التوقيت المحدد له 26و27و28 من مارس الجارى للمشاركة الحقيقية فى اختيار الرئيس واستكمال حقه فى الممارسة الديمقراطية لاستكمال الاستحقاقات الدستورية وتكملة مسيرة التنمية والبناء لمصر الجديدة موجهين رسالة للعالم أجمع أننا كمصريون جميعا على قلب رجل واحد فى مواجهة كافة التحديات التى تواجه مصر على كافة المستويات ومؤكدين على مدى وعى الشعب المصرى العريق.

وجدد الحاضرين الثقة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيسا للجمهورية واعلنوا تأييدهم للرئيس الوطنى عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية.



منصة المؤتمر



المهندس محمد السيد يتحدث



جانب من الضيوف



القبائل البدوية تشارك فى المؤتمر



احمد العايدى يتحدث



قيادات شركات الكهرباء



جانب من المؤتمر