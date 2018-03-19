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صور.. عزاء شقيق الشاعر الكبير جمال بخيت بمسجد عمرو بن العاص

الإثنين، 19 مارس 2018 07:43 م
صور.. عزاء شقيق الشاعر الكبير جمال بخيت بمسجد عمرو بن العاص عزاء شقيق الشاعر الكبير جمال بخيت





كتب محمد عبد الرحمن
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أقيم اليوم، عزاء شقيق الشاعر الكبير جمال بخيت، "فرج بخيت"، والذى توفى أمس بعد صراع طويل مع المرض، وذلك بمسجد عمرو بن العاص بمصر القديمة بالقاهرة.
 
 
كان الشاعر الكبير جمال بخيت، قال فى تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "البقاء لله.. توفى إلى رحمة الله أخى الحج فرج بخيت، بعد صراع طويل مع المرض، أرجو أن يجعل الله معاناة الفقيد فى السنوات الأخيرة فى ميزان حسناته، ولا أراكم الله مكروها فى عزيز لكم".
 
 
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مسجد عمرو بن العاص




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