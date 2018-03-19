صور.. عرض لـ"الماورى" خلال استقبال الرئيس الإندونيسى فى نيوزيلند







كتب عبد الوهاب الجندى

استقبلت لنيوزيلندا اليوم الإثنين، الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، بعرض للسكان الأصليين لنيوزيلندا "الماورى" فى مقر الحكومة النيوزيلندية في العاصمة ولينجتون.

وأظهرت صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية، مجموعة من "الماورى" تستقبل الرئيس الإندونيسي، بعرض تقليدى للسكان الأصليين لنيوزيلندا، وعلى رأسهم كبير الطائفة الماورية.



عرض الماورى



أثناء الاستقبال



استقبال رئيس إندونيسيا فى نيوزلندا



الرئيس الإندونيسي وزوجته



الرئيس الإندونيسي يصافح الأطفال



شيخ ماوري يستقبل الرئيس الإندونيسي