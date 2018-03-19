صور.. طلاب الأقصر يتأهلون لتمثيل مصر فى المعرض الدولى للعلوم والهندسة بأمريكا







الأقصر – أحمد مرعى

تصدر طلاب محافظة الأقصر، المراكز الأولى فى معرض ابن الهيثم للأبحاث العلمية لجنوب الصعيد، والذى أقيم بمحافظة المنيا، ويعتبر المعرض هو المؤهل لمعرض الإيسف الدولى SEF 2018 بالولايات المتحدة الأمريكية، والمقرر إقامته خلال شهر مايو القادم بولاية بنسلفانيا.

وحصد الطالب عبد الرحمن نوبى، المركز الأول بجائزة كبرى على مستوى المعرض، وتأهله للمعرض الدولى بمشروع "وداعا حوادث القطارات"، كما حصل الطالبان محمد أشرف، وأحمد حسين على المركز الأول على مستوى المعرض، بجائزة كبرى وتأهلهم للمعرض الدولى بمشروع "نظام حفظ الطاقة"، وحصلت الطالبة جومانة عبد الناصر على المركز الأول فى مجال العلوم السلوكية والاجتماعية بمشروع "الدمج التربوى وعلاقته بالتفاعل الاجتماعى".

كما حصلت الطالبتان نورهان حسين، وميرا مدحت، على المركز الثانى أنظمة مدمجة بمشروع "رؤية جديدة للعالم"، وحصلت الطالبتان سهيلة موسى، وإيمان عبده على المركز الثانى فى مجال الطاقة الفيزيائية بمشروع "النظام متعدد الاستخدام".

كما حصل على المركز الثالث على مستوى المجالات، كلا من الطالبان "عبد الرحمن خليل، ومحمود حمدى" فى مجال الأنظمة المدمجة بمشروع "بدلة ذكية للمكفوفين"، وحصل الطالب إسماعيل أيمن أحمد إسماعيل فى مجال الكيمياء بمشروع "المدخنة الكيميائية"، والطالبة حنان كامل محمود فى مجال العلوم السلوكية والاجتماعية بمشروع "تصور مقترح لعلاج النمط البصرى".

ومن جانبه، أشاد طه بخيت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر بالطلاب الفائزين، مؤكداً تميز طلاب الأقصر فى المجال العلمى، لافتاً إلى إنها ليست المرة الأولى التى يحصدون فيها مراكز متقدمة فى الأبحاث العلمية والابتكارات الهندسية، وتقدم للطلاب والمشرفين والقائمين على تلك المسابقات بالشكر والتقدير، لما يقدمونه من جهد فى تلك المسابقات، وأعلن إنه سيقام تكريم لجميع الطلاب المتميزين فى جميع الأنشطة العلمية والثقافية.

وجدير بالذكر أن المعرض الدولى هو أحد برامج جمعية العلوم والمجتمع العالمية، والذى يعتبر أكبر مسابقة للعلوم على مستوى العالم، حيث تتاح الفرصة لعدد 1,700 طالب من أكثر من 70 دولة لعرض أبحاثهم العلمية، والتنافس على الفوز بجوائز تزيد قيمتها على 5 مليون دولار أمريكي.

طلاب الأقصر يتأهلون لتمثيل مصر فى المعرض الدولى للعلوم والهندسة بأمريكا



مشاركات طلاب الاقصر فى المعرض الدولة للعلوم والهندسية