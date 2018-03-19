صور.. صفحة الرئيس على فيس بوك: الفنون تؤدى دورا هاما فى الارتقاء بالمجتمعات

صور.. صفحة الرئيس على فيس بوك: الفنون تؤدى دورا هاما فى الارتقاء بالمجتمعاتالإثنين، 19 مارس 2018 06:48 م
فريق بلاك تيما
كتب محمد تهامى زكى
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أكدت صفحة الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الفنون تؤدى دورا هاما فى الارتقاء بالمجتمعات وتمد جسور التعارف والتواصل بين الثقافات المختلفة.
ونشرت صفحة الرئيس، صورا من الفقرة الغنائية للمطربة أميرة رضا، وفريق بلاك تيما من احتفالية الأسرة المصرية بحضور الرئيس السيسى ونظيره السودانى عمر البشير، علقت عليها: "تؤدى الفنون دورا هاما فى الارتقاء بالمجتمعات، فهى حالة من حالات الرقى الإنسانى التى تمد جسور التعارف والتواصل بين الثقافات المختلفة".
وأوضحت الصفحة أن هناك تفاعلا كبيرا من الحضور مع الفقرة الفنية فى بداية مؤتمر الأسرة المصرية.
أعلام مصر ترفرف فى المدرجات
الجماهير فى مدرجات الصالة المغطاة
المطربة أميرة أثتاء غنائها
أميرة رضا تغنى أمام الرئيس
أميرة رضا
بلاك تيما أمام الرئيس
بلاك تيما
جانب من الحفل
جانب من حضور الحفل
فريق بلاك تيما
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