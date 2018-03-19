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صور.. شركة مياة الأقصر تنظم ندوة توعية عن ترشيد استهلاك المياة بالمدارس

الإثنين، 19 مارس 2018 04:45 م
صور.. شركة مياة الأقصر تنظم ندوة توعية عن ترشيد استهلاك المياة بالمدارس ندوة توعية لمدرسة الديمقراط الابتدائية المشتركة بعنوان " النقطة بتفرق "





الأقصر – أحمد مرعى
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نظم فريق التوعية والاعلام بإدارة مياه أرمنت غربي محافظة الأقصر، اليوم الإثنين،ندوة توعية لمدرسة الديمقراط الابتدائية المشتركة بعنوان "النقطة بتفرق"، وضم الفريق كل من الدكتور محمود احمد عمر كيميائى ومدير معمل أرمنت، وريهام فتحى ومارينا وجيه مسئولى إدارة التوعية بأرمنت.

وحث فريق التوعية خلال الندوة الطالبات بالمدرسة، بأهمية المياه وكيفية ترشيدها واهمية وجود قطرة المياه في الحياة وكيفية المحافظة عليها، حيث رحب مسئولوا المدرسة بفكرة نشر ثقافة ترشيد إستهلاك المياه، وكانت بحضور عدد من المدرسين والمدرسات ودارت الندوة حول ضرورة ترشيد إستهلاك المياه وكيفية إستغلالها بالشكل الامثل والمحافظة عليها والمحافظة على مياه النيل من التلوث وعن دورة المياه من نهر النيل، مرورا بالشركة حتى تصل الى المنزل ومراحل تنقيتها وتبادل الطرفين الاسئلة.

كما أرشد فريق التوعية الطلبة بأرقام الخط الساخن 125 لسرعة العمل على حل أي مشكلة طارئه ووجهوا الدعوة لمسئولى المدرسة للقيام بزيارة لمحطة مياه الشرب بأرمنت لرؤية مراحل تنقية المياه بشكل عملى .

ندوة توعية لمدرسة الديمقراط الابتدائية المشتركة بعنوان " النقطة بتفرق "
ندوة توعية لمدرسة الديمقراط الابتدائية المشتركة بعنوان " النقطة بتفرق "

جانب من فعاليات المندوة لطلاب مدرسة الديمقراط بارمنت
جانب من فعاليات المندوة لطلاب مدرسة الديمقراط بارمنت

فريق التوعية يوضح للطلاب أهمية الحفاظ علي المياة
فريق التوعية يوضح للطلاب أهمية الحفاظ علي المياة

 


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