صور.. شرطة إسبانيا تحرر زوجة قنصل مالى بعد احتجازها

صور.. شرطة إسبانيا تحرر زوجة قنصل مالى بعد احتجازهاالإثنين، 19 مارس 2018 11:20 م
الشرطة الإسبانية
(رويترز)
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قالت متحدثة باسم شرطة إقليم كتالونيا الإسبانى، إن الشرطة حررت زوجة قنصل مالى الشرفى بعد أن احتجزها رجل داخل قنصلية بلادها فى برشلونة.
ولم تتعرض المرأة أو الرجل لأى أذى خلال العملية المشتركة التى نفذتها الشرطة المحلية وقوات خاصة من الشرطة الوطنية.
وقالت شرطة الإقليم إن الرجل، الذى احتجزته الشرطة الوطنية، كان يريد حل "وضعه الإداري" دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل.
الرجل المالى
الشرطة الإسبانية
شخص يحتجز زوجة قنصل مالى
شرطة إسبانيا تحرر زوجة قنصل مالى بعد احتجازها
شرطة إسبانيا
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