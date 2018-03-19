صور.. شاب مريض بسوهاج يطالب بعلاجه وترميم مسكنه الآيل للسقوط

سوهاج – عمرو خلف

داخل غرفتين فى منزل قديم آيل للسقوط بمركز المنشأة بمحافظة سوهاج، يعيش "رجب محمد مرسى" 41 سنة، مع أسرته المكونة من 5 أفراد، فهو يعانى الأمراض التى تسكن جسده منذ سنوات، فهو يعانى من فيروس سى، وحساسية على الصدر، والسمنة المفرطة والخشونة، بالإضافة الى إجراء عملية جراحية له "فتاق" جعلته غير قادر على العمل .

الشاب "رجب" يعيش أيضا فى منزل آيل للسقوط، مما جعله وأسرته يعيشون فى حالة من الخوف والقلق نتيجة ذلك، ولم يجد بديلا للسكن، حيث إن ظروفه المادية الصعبة جعلته مكتوفى الأيدى، بالإضافة إلى أنه يصرف علاجا شهريا قدره 400 جنيه، ويتقاضى معاشا قدره 800 جنيه فقط، ولديه 3 أبناء فى مراحل التعليم المختلفة، ويعيش أياما صعبة فيحتاج إلى علاجه على نفقة الدولة، وصف له من مديرية الصحة، بالإضافة الى المساعدات المالية لترميم مسكنه الآيل للسقوط .

التقى "اليوم السابع"، بالشاب "رجب" داخل مسكنه بمركز المنشأة، وقال فى البداية: إنه لا يعمل ولديه 3 من الأبناء فى مراحل التعليم المختلفة، ويعانى من العديد من الأمراض منها الحساسية على الصدر وفيروس سى ونقص الأوكسجين والسمنة المفرطة، بالإضافة إلى إجرائه عملية "فتاق" جعلته قعيدا عن العمل، بالإضافة إلى دخوله غرفة العناية المركزة، وتكلف وقتها مبلغا كبيرة قام الجيران وأهل الخير بدفع هذه المبالغ .

ويكمل الشاب "رجب" حديثه قائلا: إن المرض أقعده عن كل شىء، ولا يمتلك من حطام الدنيا شيئا، ويحتاج إلى العلاج الشهرى دون أن يساعده أحد، ويعيش ظروف قهرية صعبة فهو غير قادر على الإنفاق على أسرته، لأنه لا يعمل وأقعده المرض تماما عن العمل، كما أنه يحتاج إلى ترميم مسكنه عن طريق المساعدة من إحدى الجمعيات الخيرية، خوفا من سقوطه عليهم، وكذلك توفير العلاج الشهرى له .

ويطالب رجب المسئولين بمديرية الصحة بسوهاج، بعلاجه على نفقة الدولة، وصرف العلاج الشهرى له، وكذلك توفير مصدر رزق له يستطيع به الانفاق على أسرته وأبنائه، كما يطالب بترميم مسكنه الايل للسقوط خوفا على حياة أسرته عن طريق الجمعيات الخيرية أو غيرها فهل يستجيب المسئولين له .

للتواصل ت رقم 01224606102



رجب



بعد إجراء العملية الجراحية فى البطن



رجب يطالب بعلاجه على نفقة الدولة



مدخل المنزل



المنزل آيل للسقوط



التحاليل الخاصة برجب



التحاليل الطبية



سقف احدى الغرف



المنزل من الداخل



دولاب احدى الغرف



جدران الغرفة ايلة للسقوط