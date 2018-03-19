video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 19 مارس 2018 09:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. شاب مريض بسوهاج يطالب بعلاجه وترميم مسكنه الآيل للسقوط

الإثنين، 19 مارس 2018 08:00 ص
صور.. شاب مريض بسوهاج يطالب بعلاجه وترميم مسكنه الآيل للسقوط رجب شاب مريض بسوهاج





سوهاج – عمرو خلف
إضافة تعليق

داخل غرفتين فى منزل قديم آيل للسقوط بمركز المنشأة بمحافظة سوهاج، يعيش "رجب محمد مرسى" 41 سنة، مع أسرته المكونة من 5 أفراد، فهو يعانى الأمراض التى تسكن جسده منذ سنوات، فهو يعانى من فيروس سى، وحساسية على الصدر، والسمنة المفرطة والخشونة، بالإضافة الى إجراء عملية جراحية له "فتاق" جعلته غير قادر على العمل .

الشاب "رجب" يعيش أيضا فى منزل آيل للسقوط، مما جعله وأسرته يعيشون فى حالة من الخوف والقلق نتيجة ذلك، ولم يجد بديلا للسكن، حيث إن ظروفه المادية الصعبة جعلته مكتوفى الأيدى، بالإضافة إلى أنه يصرف علاجا شهريا قدره 400 جنيه، ويتقاضى معاشا قدره 800 جنيه فقط، ولديه 3 أبناء فى مراحل التعليم المختلفة، ويعيش أياما صعبة فيحتاج إلى علاجه على نفقة الدولة، وصف له من مديرية الصحة، بالإضافة الى المساعدات المالية لترميم مسكنه الآيل للسقوط .

التقى "اليوم السابع"، بالشاب "رجب" داخل مسكنه بمركز المنشأة، وقال فى البداية: إنه لا يعمل ولديه 3 من الأبناء فى مراحل التعليم المختلفة، ويعانى من العديد من الأمراض منها الحساسية على الصدر وفيروس سى ونقص الأوكسجين والسمنة المفرطة، بالإضافة إلى إجرائه عملية "فتاق" جعلته قعيدا عن العمل، بالإضافة إلى دخوله غرفة العناية المركزة، وتكلف وقتها مبلغا كبيرة قام الجيران وأهل الخير بدفع هذه المبالغ .

ويكمل الشاب "رجب" حديثه قائلا: إن المرض أقعده عن كل شىء، ولا يمتلك من حطام الدنيا شيئا، ويحتاج إلى العلاج الشهرى دون أن يساعده أحد، ويعيش ظروف قهرية صعبة فهو غير قادر على الإنفاق على أسرته، لأنه لا يعمل وأقعده المرض تماما عن العمل، كما أنه يحتاج إلى ترميم مسكنه عن طريق المساعدة من إحدى الجمعيات الخيرية، خوفا من سقوطه عليهم، وكذلك توفير العلاج الشهرى له .

ويطالب رجب المسئولين بمديرية الصحة بسوهاج، بعلاجه على نفقة الدولة، وصرف العلاج الشهرى له، وكذلك توفير مصدر رزق له يستطيع به الانفاق على أسرته وأبنائه، كما يطالب بترميم مسكنه الايل للسقوط خوفا على حياة أسرته عن طريق الجمعيات الخيرية أو غيرها فهل يستجيب المسئولين له .

للتواصل ت رقم 01224606102

رجب
رجب

 

بعد إجراء العملية الجراحية فى البطن
بعد إجراء العملية الجراحية فى البطن

 

رجب يطالب بعلاجه على نفقة الدولة
رجب يطالب بعلاجه على نفقة الدولة

 

مدخل المنزل
مدخل المنزل

 

المنزل آيل للسقوط
المنزل آيل للسقوط

 

التحاليل الخاصة برجب
التحاليل الخاصة برجب

 

التحاليل الطبية
التحاليل الطبية

 

سقف احدى الغرف
سقف احدى الغرف

 

المنزل من الداخل
المنزل من الداخل

 

دولاب احدى الغرف
دولاب احدى الغرف

 

جدران الغرفة ايلة للسقوط
جدران الغرفة ايلة للسقوط

 

تشققات فى الجدران
تشققات فى الجدران

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو وصور.. قصة طالبين شقيقين يبيعان الترمس للإنفاق على والدتهما المريضة بسوهاج

محافظة سوهاج

سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار المحافظات

اخبار مصر

المنشاة

الصحة




لا تفوتك
سفير مصر بالولايات المتحدة: المصريون حولوا الانتخابات الرئاسية إلى عيد قومى

سفير مصر بالولايات المتحدة: المصريون حولوا الانتخابات الرئاسية إلى عيد قومى

كاتبة إماراتية تشيد بالانتخابات الرئاسية: شعب مصر قدم دروساً حية فى حب الوطن

كاتبة إماراتية تشيد بالانتخابات الرئاسية: شعب مصر قدم دروساً حية فى حب الوطن

فيديو.. شاهد أغنية "عزوتنا الكبيرة" احتفالا بمرور 10 سنوات على تأسيس موقع "اليوم السابع".. صالة التحرير البطل الحقيقى للكليب.. والصحفيون وقيادات التحرير يقدمون أدوارهم الحقيقية ويعبرون عن التفاعل بين الأجيال

فيديو.. شاهد أغنية "عزوتنا الكبيرة" احتفالا بمرور 10 سنوات على تأسيس موقع "اليوم السابع".. صالة التحرير البطل الحقيقى للكليب.. والصحفيون وقيادات التحرير يقدمون أدوارهم الحقيقية ويعبرون عن التفاعل بين الأجيال

فيديو وصور.. "طيور مصر المهاجرة" ترد الجميل بمشاركة "كامل العدد" فى الدول الأوروبية.. جنود المحروسة فى الخارج يسجلون إقبالا غير مسبوق رغم ثلوج القارة العجوز وحرارة استراليا.. والسفارات تبدأ فرز الأصوات الليلة

فيديو وصور.. "طيور مصر المهاجرة" ترد الجميل بمشاركة "كامل العدد" فى الدول الأوروبية.. جنود المحروسة فى الخارج يسجلون إقبالا غير مسبوق رغم ثلوج القارة العجوز وحرارة استراليا.. والسفارات تبدأ فرز الأصوات الليلة

جوجل تطلق ميزة جديدة لتسهيل استخدام الهواتف الذكية أثناء القيادة

جوجل تطلق ميزة جديدة لتسهيل استخدام الهواتف الذكية أثناء القيادة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة