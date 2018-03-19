صور.. "رغم الانتقادات الدولية" مسئولو أستراليا يستقبلون زعيمة ميانمار بحفاوة







كتب عبد الوهاب الجندى

رغم الانتقادات الدولية لزعيمة ميانمار، أونج سان سو كيى، بسبب ما ترتكبه سلطات بلادها من جرائم فى حق أقلية الروهينجا المسلمة، استقبلها المسئولون فى أستراليا بحفاوة، وفق صورة نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية.

ودعت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) لجنة جائزة نوبل إلى سحب جائزتها للسلام من زعيمة ميانمار، كما شن ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعى حملات لنفس الهدف، بسبب ما وصفوه بمعرفتها وتأييدها لممارسات السلطات هناك ضد أقلية الروهينجا.



أونج سان سو كيى



زعيمة ميانمار في أستراليا



زعيمة ميانمار، أونج سان سو كيى