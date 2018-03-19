video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 19 مارس 2018 05:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. "رغم الانتقادات الدولية" مسئولو أستراليا يستقبلون زعيمة ميانمار بحفاوة

الإثنين، 19 مارس 2018 03:11 ص
صور.. "رغم الانتقادات الدولية" مسئولو أستراليا يستقبلون زعيمة ميانمار بحفاوة زعيمة ميانمار، أونج سان سو كيى





كتب عبد الوهاب الجندى
إضافة تعليق

رغم الانتقادات الدولية لزعيمة ميانمار، أونج سان سو كيى، بسبب ما ترتكبه سلطات بلادها من جرائم فى حق أقلية الروهينجا المسلمة، استقبلها المسئولون فى أستراليا بحفاوة، وفق صورة نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية.

ودعت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) لجنة جائزة نوبل إلى سحب جائزتها للسلام من زعيمة ميانمار، كما شن ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعى حملات لنفس الهدف، بسبب ما وصفوه بمعرفتها وتأييدها لممارسات السلطات هناك ضد أقلية الروهينجا.

 

أونج سان سو كيى
أونج سان سو كيى

 

زعيمة ميانمار في أستراليا
زعيمة ميانمار في أستراليا

 

زعيمة ميانمار، أونج سان سو كيى
زعيمة ميانمار، أونج سان سو كيى

 

مسئولو أستراليا يستقبلون زعيمة ميانمار
مسئولو أستراليا يستقبلون زعيمة ميانمار

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أزمة الروهينجا على جدول أعمال قادة رابطة جنوب شرق آسيا

مسئول بورمى: الروهينجا العائدين لن يبقوا فى مخيمات "إلى الأبد"

زعيمة ميانمار

أونج سان سو كيى

ميانمار

استراليا

الروهينجا




لا تفوتك
مسئول بحرينى: مصر لها مكانة خاصة لدينا ونتطلع للاستفادة من تجاربها

مسئول بحرينى: مصر لها مكانة خاصة لدينا ونتطلع للاستفادة من تجاربها

فيديو.. شاهد أغنية "عزوتنا الكبيرة" احتفالا بمرور 10 سنوات على تأسيس موقع "اليوم السابع".. صالة التحرير البطل الحقيقى للكليب.. والصحفيون وقيادات التحرير يقدمون أدوارهم الحقيقية ويعبرون عن التفاعل بين الأجيال

فيديو.. شاهد أغنية "عزوتنا الكبيرة" احتفالا بمرور 10 سنوات على تأسيس موقع "اليوم السابع".. صالة التحرير البطل الحقيقى للكليب.. والصحفيون وقيادات التحرير يقدمون أدوارهم الحقيقية ويعبرون عن التفاعل بين الأجيال

فيديو وصور.. "طيور مصر المهاجرة" ترد الجميل بمشاركة "كامل العدد" فى الدول الأوروبية.. جنود المحروسة فى الخارج يسجلون إقبالا غير مسبوق رغم ثلوج القارة العجوز وحرارة استراليا.. والسفارات تبدأ فرز الأصوات الليلة

فيديو وصور.. "طيور مصر المهاجرة" ترد الجميل بمشاركة "كامل العدد" فى الدول الأوروبية.. جنود المحروسة فى الخارج يسجلون إقبالا غير مسبوق رغم ثلوج القارة العجوز وحرارة استراليا.. والسفارات تبدأ فرز الأصوات الليلة

جوجل تطلق ميزة جديدة لتسهيل استخدام الهواتف الذكية أثناء القيادة

جوجل تطلق ميزة جديدة لتسهيل استخدام الهواتف الذكية أثناء القيادة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة