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صور.. رئيس وزراء اليابان يظهر "محبط" فى جلسة مجلس الشيوخ

الإثنين، 19 مارس 2018 07:06 ص
صور.. رئيس وزراء اليابان يظهر "محبط" فى جلسة مجلس الشيوخ رئيس الوزراء اليابانى، شينزو آبى





كتب عبد الوهاب الجندى
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ظهر رئيس الوزراء اليابانى، شينزو آبى محبطا داخل قاعات مجلس الشيوخ، بالعاصمة طوكيو، أثناء مناقشة الميزانية العامة للبلاد، وفق صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية.

ويتهم رئيس الوزراء اليابانى، بالتورط فى شبهة محسوبية لصالح أصدقائه القدامى للحصول لى موافقة لإنشاء مدرسة للطب البيطري، مما أدى إلى تدهورت معدلات شعبية، وهذا ما ينفيه "شينزو آبى"

 

آبي
آبي

 

الإرهاق يظهر علي رئيس وزار اليابان
الإرهاق يظهر علي رئيس وزار اليابان

 

رئيس الوزراء الياباني ووزير المالية
رئيس الوزراء الياباني ووزير المالية

 

رئيس الوزراء الياباني
رئيس الوزراء الياباني

 

شينزو آبي
شينزو آبي

 


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