صور.. رئيس وزراء اليابان يظهر "محبط" فى جلسة مجلس الشيوخ







كتب عبد الوهاب الجندى

ظهر رئيس الوزراء اليابانى، شينزو آبى محبطا داخل قاعات مجلس الشيوخ، بالعاصمة طوكيو، أثناء مناقشة الميزانية العامة للبلاد، وفق صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية.

ويتهم رئيس الوزراء اليابانى، بالتورط فى شبهة محسوبية لصالح أصدقائه القدامى للحصول لى موافقة لإنشاء مدرسة للطب البيطري، مما أدى إلى تدهورت معدلات شعبية، وهذا ما ينفيه "شينزو آبى"



آبي



الإرهاق يظهر علي رئيس وزار اليابان



رئيس الوزراء الياباني ووزير المالية



رئيس الوزراء الياباني