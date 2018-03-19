صور.. رئيس وزراء اليابان يظهر "محبط" فى جلسة مجلس الشيوخ

صور.. رئيس وزراء اليابان يظهر "محبط" فى جلسة مجلس الشيوخالإثنين، 19 مارس 2018 07:06 ص
رئيس الوزراء اليابانى، شينزو آبى
كتب عبد الوهاب الجندى
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ظهر رئيس الوزراء اليابانى، شينزو آبى محبطا داخل قاعات مجلس الشيوخ، بالعاصمة طوكيو، أثناء مناقشة الميزانية العامة للبلاد، وفق صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية.
ويتهم رئيس الوزراء اليابانى، بالتورط فى شبهة محسوبية لصالح أصدقائه القدامى للحصول لى موافقة لإنشاء مدرسة للطب البيطري، مما أدى إلى تدهورت معدلات شعبية، وهذا ما ينفيه "شينزو آبى"
آبي
الإرهاق يظهر علي رئيس وزار اليابان
رئيس الوزراء الياباني ووزير المالية
رئيس الوزراء الياباني
شينزو آبي
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