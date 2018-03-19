صور.. رئيس الوزراء يستقبل رسالة من نظيره الأردنى







كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

استقبل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الإثنين، على العايد سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى القاهرة لتسليم رسالة من الدكتور هانى الملقى رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وذلك فى إطار متابعة نتائج المباحثات الثنائية التى عقدت بينهما فى القاهرة فى 13 مارس الجارى.

وفى مستهل اللقاء، رحب رئيس مجلس الوزراء بالسفير الأردنى، مشيرًا إلى أن زيارة رئيس الوزراء الأردنى إلى القاهرة ساهمت بفتح المزيد من مجالات التعاون الاقتصادى بين مصر والأردن بما يحقق المنفعة المتبادلة.

ومن جانبه، قام السفير الأردنى بتسليم رسالة حول علاقات التعاون الاقتصادى بين البلدين، والتى تتضمن بعض النقاط التى سبق التوصل إلى تفاهمات بشأنها خلال الزيارة من بينها ما يتعلق بتسجيل الدواء الأردنى بمصر، والتعاون فى مجال الطيران والنقل الجوى، وتسهيل إجراءات تسجيل الشركات الأردنية بمصر لزيادة معدلات التبادل التجارى بين البلدين والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية المتوفرة بين البلدين بما يصب فى صالح الشعبين الشقيقين.







