صور.. رئيس "المياه والشرب والصرف الصحى" يتفقد محطات التحلية بجنوب سيناء







جنوب سيناء – فايزة مرسال

تفقد اللواء المهندس سعيد بدة رئيس مجلس إدارة المياه والشرب والصرف الصحى والعضو المنتدب اليوم الإثنين، يرافقه المهندس جمال عبد الصبور رئيس شركة المياه الشرب والصرف الصحى بجنوب سيناء، بتفقد محطة تحلية مياه الطور بطاقة إنتاجية قدرها 30 ألف م3 يومياً، وبتكلفة 500 مليون جنيه، تفتتح فى العيد القومى للمحافظة، وتغطى احتياجات مدينة طور سيناء، وجزء من احتياجات شرم الشيخ، وتنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأكد المهندس سعيد بدة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن المحطة تعمل على خمس وحدات، كل وحدة تحوى سعة إنتاجية 6 آلاف متر فى اليوم، عبارة عن مأخذ بحرى على البحر فى محطات تنقية الفلاتر، ثم تدخل على مراحل التحلية، ووحدات الإنتاج فى الخزانات.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة، أن مياه محطة التحلية أقل ملوحة من مياه الآبار، وتعتبر من أنقى وأنظف إنتاجية للمياه على مستوى الجمهورية، ومن أكبر المحطات التى أنشئت فى جنوب سيناء، وإن ما تم تنفيذه خلال أربع سنوات سابقة من كمية المياه المنتجة بلغت 66 ألف مياه آبار، و18 ألف متر محطة تحلية، و25 ألف متر مياه النيل، و23 ألف متر طول الشبكة، مشيراً إلى أن زيادة كمية المياه المضافة (28.000م3) ليصبح الكمية المنتجة 90825م3 وبزيادة 36%.

وأشار رئيس مجلس إدارة المياه والشرب والعضو المنتدب، إلى أنه جارى إنشاء 5 محطات تحلية مياه البحر، بتكلفة 104 ملايين دولار، وبتمويل من الصندوق الكويتى للتنمية، وأنه جارى الانتهاء من عمل توسعات صرف صحى بالطور، ومحطة معالجة بتكلفة 182 مليون جنيه.

ومن جانبه، قال المهندس جمال عبد الصبور رئيس شركة المياه والشرب والصرف الصحى بجنوب سيناء، إنه جارى إنشاء المرحلة الثانية من ازدواج خط مياه النفق/ أبو رديس، بطول 16 كم، ورفع طاقة المحطة (70/35) ألف م3، بإجمالى 486 مليون جنيه، وجارى إنشاء خزان التكديس الجنوبى بشرم الشيخ بتكلفة 25 مليون جنيه.



المهندس سعيد بدة رئيس مجلس إدارة المياه الشرب والصرف الصحى وعضو المنتدب أثناء تفقد محطة تحلية



رئيس مجلس الإدارة أثناء تفقد محطة تحلية



رئيس مجلس الإدارة أثناء تفقد المياه الشرب