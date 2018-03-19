صور.. دموع وزغاريد وسجود فى حفل إعلان الفائزين بحج القرعة بالقاهرة







كتب إبراهيم أحمد - محمد العاصى - تصوير عمرو مصطفى

بالزغاريد والبكاء والدعاء شكرا لله، استقبل حجاج بيت الله الحرام، لحظة إعلان أسمائهم من بين الفائزين برحلة حج القرعة، بمحافظة القاهرة، خلال الحفل التى نظمته مديرية أمن القاهرة، داخل قاعة الاحتفالات بأكاديمية الشرطة فى العباسية.

بدأت مراسم إجراء القرعة بحضور عدد كبير من المتقدمين وذويهم بتلاوة آيات من القرآن الكريم، وأكد اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تحرص على تيسير كافة الأمور أمام المواطنين من المتقدمين لقرعة الحج، بدءا من مرحلة تقديمهم لحج القرعة بأقسام الشرطة وحتى اعلان نتيجة الفائزين بالحج وإنهاء كافة الإجراءات لهم.

وأضاف مدير أمن القاهرة، خلال كلمته فى حفل إعلان نتيجة حج القرعة أن اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، وجه بضرورة الاهتمام بموسم الحج هذا العام بدءاً من التقدم بطلبات الحج بكافة أقسام الشرطة وحتى عودة ضيوف الرحمن إلى أرض الوطن بسلامة الله وتضافر كافة الجهود لتحقيق أقصى درجات الرعاية والاهتمام لهم.

وأشار مدير أمن القاهرة، أنه بلغت الأعداد التى تقدمت لحج القرعة هذا العام بمحافظة القاهرة (21716)، كما تم توزيع حصة المحافظة البالغة (3718) بزيادة كبيرة عن العام الماضى على أقسام الشرطة بالمديرية وفقاً لعدد المتقدمين بكل قسم وقد تم تخصيص نسبة 10% من حصة المحافظة لكبار السن وفقاً لتاريخ الميلاد من الأكبر للأصغر بإجمالى 372 حاجاً وقد تم إجراء قرعة لاختيار نسبة 25% من حصة المحافظة كاحتياطى لحالات التخلف أو الاعتذار عن السفر من الفائزين الأصليين بإجمالى 930 حاجاً.

وشدد اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، أنه يتم إجراء قرعة الحج بالحاسب الآلى لضمان الشفافية التامة وعدم تدخل العنصر البشرى، وانهى حديثه متمنيا التوفيق لكل المواطنين الناقدين لفريضة الحج.

ومن جانبه أعلن اللواء أشرف سعيد وكيل الادارة العامة للشئون الإدارية بوزارة الداخلية، انه لأول مرة هذا العام تسمح الوزارة للابناء الفائزين برحلة الحج بالتنازل عنها للوالدين والسفر مكانهم.

وأشار وكيل الادارة العامة للشئون الإدارية بوزارة الداخلية، خلال حفل إعلان نتيجة حج القرعة التى تنظمه مديرية أمن القاهرة، بأكاديمية الشرطة فى العباسية، أن وزارة الداخلية حرصت على تقديم كافة لوحة التيسير على الحجاج بداء من عملية تسجيل بياناتهم بأقسام الشرطة وحتى الفوز برحلة الحج.

وأضاف اللواء أشرف سعيد وكيل الادارة العامة للشئون الإدارية بوزارة الداخلية، انه لأول مرة هذا العام يتم التيسير على المواطنين فى كافة الإجراءات، بان تم السماح لكافة المتقدمين لحج القرعة على مستوى الجمهورية بتسجيل بياناتهم بأقرب قسم شرطة لهم دون التقييد بمكان الإقامة المثبت ببطاقة الرقم القومى.

وأشار وكيل الادارة العامة للشئون الإدارية بوزارة الداخلية، خلال حفل إعلان نتيجة حج القرعة التى تنظمه مديرية أمن القاهرة، بأكاديمية الشرطة فى العباسية، أن اللواء مجدى عبد الغفّار وزير الداخلية وجه بتقديم كافة اوجه التيسير على حجاج بيت الله الحرام.

وقالت ناهد عبد المجيد، الفائزة بحج القرعة بدائرة قسم شرطة عابدين، "الحمد لله ربنا كتب لى الحج ودى مش اول مرة أقدم فى حج القرعة دى المرة السابعة إللى اقدم فى الحج والحمد لله ربنا كتبهالى، ويارب أن شاء الله يكتبها لكل المسلمين ويكتبوا لكل مشتاق لحج بيت الله الحرام".

فيما استقبل الحاج على اسماعيل محمد حجازى، خبر اعلان اسمه من الفائزين بالحج بالسجود لله أرضا وقال" انا قدمت يوم الخميس اخر ايام التقديم لحج القرعة الساعة ١٢ بليل فى حج القرعة والحمد لله ربنا كرمنى وفوزت" مضيفا "والله مش مصدق نفسى من الفرحة والحمد لله".

بينما قال الحاج أسامة أسعد عبد المجيد الفائز برحلة الحج إنه تقدم ٨ مرات فى حج القرعة بالقاهرة، والحمد لله والشكر لله انه كرمنى بزيارة بيت الله الحرام، وان شاء الله ربنا يكتبها لكل المتقدمين.

وتضم قائمة المستندات المطلوبة من الفائزين بقرعة الحج:

جواز سفر دولى مميكن لكل فائز وللمرافق (إن وجد) على إلا تقل مدة صلاحيته عن سنة وسيتم رفض جواز السفر المجدد مدة صلاحيته من الداخل نظراً لعدم قبول بياناته عند الإدراج بنظام المـسار الإلكترونى ويراعى تسليم جواز السفر الدولى المميكن بمعرفة الحاج الفائز عند تحصيل تكاليف الحج منه.فى حالة عدم وجود جواز سفر الحـاج الفائز فعلى المديرية إخطار الإدارة العامة للشئون الإدارية بذلك قبل تحصيل تكاليف الحج منه لإتخاذ اللازم فى هذا الشأن ويجـــب إرفاق جواز سفر المحرم بجواز سفر السيدة المرافقة له.

(2) صورة حديثة مقاس (4 × 6) بخلفية بيضاء مدون عليها من الخلف بيانات صاحب الجواز.البطاقة الصحية الخاصة بتلقى التطعيم ( لقاح الأنفلوانزا الموسمية، اللقاح الرباعى 135 ACYW، والحمى المخية الشوكية ) أو أى تطعيمات أخرى تقررها وزارة الصحة.

صحيفة حالة جنائية مميكنة (فيش الحج)بيان الموقف التجنيدى للفائزين بالقرعة ومرافقيهم (إن وجدوا) فى سن التجنيد، الفائزون بالقرعة "مواليد 18/3/1941" وما قبلهـا غير مطالبين بالموقـف التجنيدى عند السفر وماعـــدا ذلك يراعى تقديم مستند التجنيد عند سفره، وموافقات السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جهة عمله.















































































































































