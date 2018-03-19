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صور.. حملة "كلنا معاك من أجل مصر" بالبحيرة تدشن مبادرة "شباب في شباب"

الإثنين، 19 مارس 2018 09:27 م
صور.. حملة "كلنا معاك من أجل مصر" بالبحيرة تدشن مبادرة "شباب في شباب" حملة كلنا معاك





البحيرة : جمال أبو الفضل وناصر جودة
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أعلن محمد وجيه خالد، المنسق العام لحملة "كلنا معاك من أجل مصر" بمحافظة البحيرة، عن تدشين مبادرة "شباب فى شباب"، لحث الشباب على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية نهاية الأسبوع المقبل.

وأكد محمد وجيه، أهمية مشاركة الشباب فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، مضيفًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يولى اهتمامًا بالشباب حيث خصص 2016 عامًا للشباب، هذا بالإضافة لإطلاق المبادرات التى تدعم الشباب سواء عن طريق التدريب وتأهيلهم الشباب لتولى المناصب القيادية .

وأشار وجيه، فى تصريحات صحفية له اليوم الاثنين، أنه لأول مرة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجد تولى شباب مناصب قيادية فى الدولة، سواء فى المناصب وزراء ومحافظين ونواب ومعاونين للوزراء والمحافظين، موضحًا أن شباب الحملة دشن خلال الأيام الماضية حملات شبابية لحث الشباب على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ومن جانبها قالت أسماء ناصر منسقة الفتيات بمركز دمنهور، إن حملة شباب فى شباب تهدف لتوعية الشباب بمدن وقرى محافظة البحيرة، على المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية نهاية الشهر، مشيرة إلى نزول مجموعات من الشباب إلى الميادين العامة والمناطق التى تضم مجموعة من الشباب لتوعيتهم بأهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، مضيفة أنه تم تنظيم فاعلية بمحيط جامعة دمنهور، حيث تم الالتقاء مع عدد من الطلاب والطالبات بالجامعة ومناقشتهم بأهمية المشاركة فى الانتخابات والرد على اسئلتهم واقناعهم بالمشاركة الايجابية فى الانتخابات مهما كان الاختيار .

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

 


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