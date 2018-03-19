صور.. حملات شركة مياة الأقصر تجوب مدارس المحافظة لتوعية ترشيد الاستهلاك







الأقصر – أحمد مرعى

واصل فريق التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، من فعاليات تنظيم قافلة مائية بمنطقة جزيرة العوامية عبر تنظيم فعاليات لطلاب 6 مدارس ومعاهد دينية بجانب مسجد الإيمان بوسط المدينة، لتوعيتهم بأهمية الحفاظ على كل قطرة مياه وترشيد الاستهلاك، وذلك فى إطار الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه "النقطة بتفرق" بالتعاون بين الشركة القابضة للمياه والأزهر الشريف والكنيسة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الزراعة ووزارة الرى والموارد المائية ووزارة الشباب والرياضة، والهيئة العامة لقصور الثقافة.

وقام فريق التوعية بشركة مياه الأقصر، وهم كل من أمانى مدنى مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والتوعية والإعلام، ووليد الإدفاوى مدير إدارة التوعية، وأحمد إبراهيم مسئول التوعية، ومحمد فؤاد مسئول التوعية، بمشاركة الطلاب فى طابور الصباح والإذاعة بمدرسة الشهداء بمنطقة العوامية، وندوة توعية بمعهد الفتيات الأزهرى، وتم عرض تطبيق قصة سلمى بمدرسة صلاح الدين الابتدائية، وندوة توعية بمدرسة سيدى أبو الحجاج الابتدائية، وعمل ندوة توعية بمعهد محمد الصادق الدينى بإسنا، وتقديم نصائح لهم بكيفية الحفاظ على كل المياه، وأكدوا لهم على ضرورة ترشيد استهلاك المياه لتوعية الطلاب بالحفاظ على كل قطرة مياه.

وأكد وليد الإدفاوى مدير إدارة التوعية بشركة مياه الشرب بالأقصر، على أن تلك الفعاليات تأتى فى إطار أعمال القافلة وانشطة الاسبوع المائى على مستوى الجمهورية، وتشمل توعية الطلبة بالمدارس والمعاهد الأزهرية، وأنشطة ثقافية متنوعة، وورش سباكة للسيدات ورسم جرافيتى ودروس دينية بالمساجد، وقوافل توعوية خدمية واستقصاءات لآراء المواطنين، ودورى لكرة القدم ولقاءات جماهيرية.

وأضاف وليد الإدفاوى لـ"اليوم السابع"، أن الأقصر تسير بصورة مميزة فى فعاليات الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه فى إطار الأسبوع المائى بجمهورية مصر العربية، حيث نظمت إدارة التوعية والإعلام بالشركة برعاية اللواء محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس الإدارة، بحصر استطلاع رأى المواطنين بمنطقة جزيرة العوامية وهو استطلاع رأى قبل القافلة، والمقامة بالمنطقة بهدف حصر المشاكل التى تواجه المواطنين سواء من ضعف فى المياه أو مشاكل صرف صحى.



شركة مياة الأقصر تواصل حملات التوعية بحملة "النقطة بتفرق" لترشيد استهلاك المياه



المبادرات لترشيد استهلاك المياه فى 6 مدارس ومعاهد دينية ومسجد الإيمان



كتابة وجعلنا من الماء كل شيئ حى فى سابورة المدارس



جانب من حملات ترشيد المياه بالمدارس



حملات النقطة بتفرق للحفاظ علي المياه تجوب المدارس والمعاهد الدينية



حملات شركة المياه لترشيد استهلاك المياه تجوب كافة أنحاء الأقصر



ندوة دينية داخل مسجد الإيمان للتوعية باستهلاك المياه