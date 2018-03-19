صور.. حماة الوطن ينظم مؤتمرا لدعم الرئيس فى الانتخابات بمرسى علم







البحر الأحمر - عماد عرفة

نظم حزب حماة الوطن، مساء اليوم الإثنين، مؤتمرا جماهيريا حاشدا بالتنسيق مع حملة "كلنا معاك من أجل مصر" وذلك بمركز شباب مدينة مرسى علم لدعم الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة .



حضر المؤتمر شيوخ وقبائل وشباب مدينة مرسى علم، حيث أعلنوا خلال المؤتمر تأيدهم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات المقبلة.



كما أكد حضور المؤتمر أن تأيدهم للرئيس السيسى يأى بدافع بناء الدولة واستكمال وبناء المشروعات القومية التى بدأت منذ تولى الرئيس مهام عمله.



كما ناشد منظمى المؤتمر الحضور بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، لإبهار العالم من خلال الحشد على لجان الانتخابات، لرد الجميل للرئيس بعد أن أنقذ الوطن.







جانب من المؤتمر