صور.. حزب النور بالبحر الأحمر ينظم مؤتمراً لدعم الرئيس السيسى فى الانتخابات







البحر الأحمر - عماد عرفة

نظمت أمانة حزب النور، بمحافظة البحر الأحمر، مساء اليوم الأثنين، مؤتمراً جماهيرياً، لدعم الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية، لفترة ثانية، وذلك بنادى المعلمين بمدينة الغردقة، بحضور الدكتور احمد خليل خير الله، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور، النائب محمد رشاد عضو مجلس النواب عم الحزب وعدد من قيادات الحزب .



وخلال كلمته قال أيمن عبده أمين حزب النور بالبحر الأحمر، أن لا يحفى على أى متابع ما حدث فى مصر منذ فترة ومايحدث بها الآن من إنحازات، مؤكدا أن حزب النور يؤكد دعمه للرئيس السيسى فى الانتخابات .



وأضاف أمين حزب النور بالبحر الأحمر، أن عندما يكون الاختيار بين الدولة ولا الدولة فقطعا يكون الاختيار للدولة وبقائها، مناشدا الحضور بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.



وتابع أن الأحزاب السياسية فى مصر جزء من نسيج الوطن، وحزب للنور يرى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى هو أفضل من يحقق النسيج بين مؤسسات الدولة، أن الحزب يدعم بقوة الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة .









جانب من المؤتمر



حزب النور ينظم مؤتمرا لدعم الرئيس