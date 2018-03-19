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صور.. حزب النور بالبحر الأحمر ينظم مؤتمراً لدعم الرئيس السيسى فى الانتخابات

الإثنين، 19 مارس 2018 10:55 م
صور.. حزب النور بالبحر الأحمر ينظم مؤتمراً لدعم الرئيس السيسى فى الانتخابات حزب النور ينظم مؤتمر لدعم الرئيس





البحر الأحمر - عماد عرفة
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نظمت أمانة حزب النور، بمحافظة البحر الأحمر، مساء اليوم الأثنين، مؤتمراً جماهيرياً، لدعم الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية، لفترة ثانية، وذلك بنادى المعلمين بمدينة الغردقة، بحضور الدكتور احمد خليل خير الله، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور،  النائب محمد رشاد عضو مجلس النواب عم الحزب وعدد من قيادات الحزب .

وخلال كلمته قال أيمن عبده أمين حزب النور بالبحر الأحمر، أن لا يحفى على أى متابع ما حدث فى مصر منذ فترة ومايحدث بها الآن من إنحازات، مؤكدا أن حزب النور يؤكد دعمه للرئيس السيسى فى الانتخابات .

وأضاف أمين حزب النور بالبحر الأحمر، أن عندما يكون الاختيار بين الدولة ولا الدولة فقطعا يكون الاختيار للدولة وبقائها، مناشدا الحضور بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

 وتابع أن الأحزاب السياسية فى مصر جزء من نسيج الوطن،  وحزب للنور يرى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى هو أفضل من يحقق النسيج بين مؤسسات الدولة، أن الحزب يدعم بقوة الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة .

 
  
  جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر

 

حزب النور ينظم مؤتمر لدعم الرئيس
حزب النور ينظم مؤتمرا لدعم الرئيس

 

 

مؤتمر حزب النور بالغردقة
مؤتمر حزب النور بالغردقة

 


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