صور.. حرائق "عنيفة" تدمر عشرات المنازل فى أستراليا







(أ ف ب)

أعلنت السلطات الأسترالية، أن حرائق عنيفة اندلعت بسبب درجات الحرارة المرتفعة ورياح عنيفة، أدت إلى تدمير عشرات المنازل ونفوق أعداد كبيرة من الماشية، ودمر أو تضرر نحو 70 مسكنا فى تاثرا القرية الساحلية بجنوب مقاطعة نيو ساوث ويلز.

كما احترق 40 الف هكتار من الاراضى فى جنوب غرب مقاطعة فكتوريا المجاورة التى شهدت فى نهاية الاسبوع عشرات الحرائق التى قضت على قطعان للابقار والثيران.

وقال شين فيتسيمنز مسؤول ادارة الاطفاء فى نيو ساوث ويلز لشبكة "سكاى نيوز" فى استراليا "شهدنا ظروفا مأساوية بعد ظهر امس لسكان تاثرا، سببها خصوصا هذه الاجواء الحارة جدا والجافة جدا والرياح الشديدة".

وأضاف "رأينا أمطارا من الجمر تتساقط على القرية ومحيطها"، ويشهد جنوب شرق استراليا حاليا ارتفاعا غير عادى فى درجات الحرارة.

ويقول الخبراء أن هذه الحرائق تشير إلى إستمرار موسم حرائق الغابات الذى يأتى عادة فى الصيف بين ديسمبر وفبراير، بسبب التغيرات المناخية.

وصرح جريج ألن الناطق باسم إدارة الإطفاء ان اكثر من ألف هكتار احترقت فى تاثرا فيما يحاول نحو ستين رجل إطفاء إخماد النيران.

وفى ولاية فكتوريا قال رئيس الوزراء دانيال اندروز أن الحرائق اتت على 18 منزلا. وصرح لصحفيين "بحجم الحرائق وكثافتها وسرعتها، نحن محظوظون بعدم سقوط قتلى أو جرحى".



الدخان الكثيف يتصاعد جراء الحرائق



تصاعد الادخنة جراء حرائق غابات استراليا



حرائق الغابات فى استراليا