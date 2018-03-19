صور .. جامعة أسوان تنظم مؤتمراً علمياً حول مكافحة "الدرن"الإثنين، 19 مارس 2018 12:05 م
المشاركون فى المؤتمر
أسوان – عبد الله صلاح
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نظمت جامعة أسوان متمثلة فى كلية الطب، مؤتمراً علمياً بعنوان "أنت أقوى من الدرن"، فى إطار إحياء العالم لذكرى اكتشاف الميكروب، وتنفيذ البرنامج القومى لمكافحة الدرن فى مصر.
تضمن المؤتمر، الذى عقد بقصر ثقافة أسوان، محاضرات توعية حول أعراض الميكروب والوقاية منه وطرق العلاج، وسرد إحصائيات عالمية ومحلية حول الدرن، بالإضافة إلى إقامة عرض مسرحى يتناول الميكروب وانتشاره والعلاج منه.
حضر المؤتمر، الدكتورة حنان عبد المنعم، نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وجدى أمين، المدير التنفيذى لبرنامج مكافحة الدرن فى مصر، ورؤساء الأقسام بمستشفى أسوان الجامعى، وعدد من طلاب كلية الطب بالجامعة.
المشاركون فى المؤتمر
المدير التنفيذى لبرنامج مكافحة الدرن فى مصر
جانب من المؤتمر
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