صور.. تواصل المسيرات الحاشدة فى البرازيل احتجاجا على مقتل ناشطة سوداء







وكالات

واصل البرازيليون احتجاجاتهم على مقتل ناشطة بارزة، حيث نزل عشرات الآلاف من الأشخاص إلى الشوارع فى مسيرات حاشدة، فى مدينة ريو دى جانيرو البرازيلية، ومدن أخرى فى أنحاء البلاد، فى أعقاب مقتل السياسية مارييل فرانكو.

وكانت مارييل فرانكو، 38 عاما، عضوا بمجلس بلدية مدينة ريو وقد قادت حملة ضد عنف الشرطة ويراها كثيرون مدافعة بارزة عن حقوق المرأة.

وكانت فرانكو عائدة من مؤتمر، لتشجيع تمكين النساء ذوات البشرة السوداء فى وسط ريو، حينما توقفت سيارة أخرى قبالة سيارتها، وأطلقت عليها تسع رصاصات.

وقد لقيت مصرعها رفقة سائق سيارتها أندرسون بيدرو جومس، بينما أصيبت سكرتيرتها الصحفية، التى كانت تجلس فى المقعد الخلفي.

وأصيبت مارييل بأربع رصاصات فى الرأس، بينما أصيب السائق بثلاث رصاصات.



الملايين في شوارع ريو دي جانيرو



رسم صورة الناشطة البرازيلية



لافتات في المسيرة