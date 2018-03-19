صور .. تنشيط السياحة بأسيوط تنظم ندوات ورحلات لطلاب المدارس والجامعة







أسيوط ضحا صالح

واصلت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة أسيوط تنظيم الندوات ورحلات التوعية السياحية والأثرية لزيادة الوعى السياحى لدى الطلاب والشباب بالتعاون مع جامعة أسيوط ومديرية التربية والتعليم ضمن بروتوكول التعاون مع عدد من الهيئات والمؤسسات والمديريات بالمحافظة.

وأكد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط فى بيان على أهمية تنميه الوعى السياحى والأثرى لدى الشباب والطلاب والعاملين بالمدارس بكافة الطرق الممكنة مشيداً بالدور الذى تقوم به هيئة تنشيط السياحة بالمحافظة لتوضيح الأهمية الإقتصادية للسياحة والتعريف بالأماكن السياحية والأثرية بالمحافظة وتاريخها الذى يمثل مختلف الحضارات عن طريق تنظيم وإقامة عدد من الندوات والرحلات الداخلى طبقاً لبرتوكول التعاون مع جامعة أسيوط وجامعة الأزهر ومديريات التربية والتعليم والشباب والرياضة وغيرها.

وقال عثمان الحسينى مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالمحافظة إن الهيئة نظمت ندوة بكلية الزراعة جامعة أسيوط بالتنسيق مع الإدارة العامة لرعاية الشباب ووحدة التنشيط السياحى بالجامعة لإلقاء الضوء على السياحة وفوائدها والمشاركة الطلابية فى صناعة السياحة وكيف تكون كلية الزراعة عنصراً فاعلاً لصناعة السياحة فى المحافظة مشيراً إلى مشاركة الدكتور سامح البنا والدكتور الدوشى عبدالكريم بكلية الأداب قسم الأثار الإسلامية فى إلقاء الندوة وذلك بحضور كل من الدكتور فاروق عبدالقادر، الدكتور على محمد أحمد، عز المنصورى مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب ، وهبة حجازى مسئولة وحدة التنشيط السياحى بالجامعة.

وأضاف الحسينى أن الهيئة نظمت رحلة لطلاب عدد من المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم إلى معهد فؤاد الأول ودير السيدة العذراء بدرنكة للتعرف على المقومات السياحية والأماكن الأثرية بالمحافظة والترويج لها لافتاً إلى أن الطلاب أبدو سعادتهم بهذه الرحلة وزيارة تلك الأماكن السياحية الهامة بالمحافظة متمنيين تكرارها مشيراً إلى الدعم الذى يقدمه المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط لهذا القطاع الهام وسعيه المستمر من أجل النهوض بالنشاط السياحي.

على جانب آخر، أكد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط على إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بمراكز وقرى المحافظة أولاً بأول وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والخارجين عن القانون مشيراً إلى ضرورة الإزالة الفورية والتصدى لها فى المهد من خلال حملات دورية من مسئولى الوحدة المحلية لرصد أى تعدى على الرقعة الزراعية.

وقال حسين كشك رئيس مركز ومدينة أبوتيج أن الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أبوتيج قد تمكنت من إزالة 41 حالة تعدى على أراضى زراعية على مساحة 14قيراط و20 سهم بقريتى باقور ودوينه و14 قيراط و19 سهم بأحواض المعصرة وحوض مصطفى بك بمدينه أبوتيج ؛ كما تم تنفيذ إزاله فورية غرب السكه على مساحه 140 متر بحوض زريقة وذلك بإشراف المهندسة هالة نصير نائب رئيس المركز ، وحمدى خراشى رئيس قرية دوينة ، وفرغلى أحمد رئيس قرية باقور ومساعدى رئيس المركز أحمد عبده وأسامه كامل بالإضافة إلى مسئولى الإدارة الزراعية بأبوتيج ومسئول الأحواض ومسئولى الإزالات بالمجلس ومسئولى الجمعية الزراعية وبإستخدام معدات الحملة الميكانيكية للوحدة المحلية وبالتعاون مع قوات الأمن بقيادة اللواء ياسر زكى نائب مدير أمن أسيوط لقطاع الجنوب مشيراً إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي.

وأكد رئيس مركز أبوتيج على مواصلة إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية أولاً بأول لافتاً إلى رصد أى تعدى خلال حملات دورية وذلك للتصدى للتعديات وتنفيذ قرارات الإزالة والأحكام الإدارية والقضائية مشيراً إلى تعليمات المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط بتنفيذ القانون ضد المتعدين وعدم التهاون مع أى مخالف للحفاظ على الرقعة الزراعية.



إزالات بأبوتيج



إزالات بأبوتيج



إزالات بأبوتيج



إزالات بأبوتيج



رحلة معهد فؤاد الأول بدرنكة



رحلة معهد فؤاد الأول بدرنكة



رحلة معهد فؤاد الأول بدرنكة



رحلة معهد فؤاد الأول بدرنكة



ندوة بكلية الزراعة هيئة تنشيط السياحة بأسيوط