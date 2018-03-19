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صور.. تكريم الأمهات المثاليات من العاملين بمستشفى بنى سويف الجامعى

الإثنين، 19 مارس 2018 09:09 م
صور.. تكريم الأمهات المثاليات من العاملين بمستشفى بنى سويف الجامعى تكريم الأمهات المثاليات بمستشفى بنى سويف الجامعى





بنى سويف :هانى فتحى
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أقام مستشفى بنى سويف الجامعى اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور محمد عبد القادر عميد الكلية، ورئيس مجلس إدارة المستشفى، والدكتورة داليا حسين وكيل الكلية لشئون المجتمع وخدمة البيئة، والدكتور عماد البنا مدير عام المستشفى، ومدحت محمد سليمان مدير عام الشئون المالية والإدارية، احتفالية بمناسبة الاحتفال بعيد الأم .

 

وكرمت إدارة المستشفى عددًا من الأمهات المثاليات بالمستشفى من العاملين بمختلف الأقسام منهم منى زين، سارة محمد عبد العال، هناء حسنى، كريمة على عيد، مها سعيد عبد الباقى، قمر رمضان، فتحية رمضان، فاطمة بيومى، سعاد عبد القادر، نورا عزمى صادق، سناء محمد أبو سبيحة، نجلاء إبراهيم إسماعيل.

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 

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