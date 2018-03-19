صور.. تكريم الأمهات المثاليات من العاملين بمستشفى بنى سويف الجامعى

صور.. تكريم الأمهات المثاليات من العاملين بمستشفى بنى سويف الجامعىالإثنين، 19 مارس 2018 09:09 م
تكريم الأمهات المثاليات بمستشفى بنى سويف الجامعى
بنى سويف :هانى فتحى
إضافة تعليق
أقام مستشفى بنى سويف الجامعى اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور محمد عبد القادر عميد الكلية، ورئيس مجلس إدارة المستشفى، والدكتورة داليا حسين وكيل الكلية لشئون المجتمع وخدمة البيئة، والدكتور عماد البنا مدير عام المستشفى، ومدحت محمد سليمان مدير عام الشئون المالية والإدارية، احتفالية بمناسبة الاحتفال بعيد الأم .
وكرمت إدارة المستشفى عددًا من الأمهات المثاليات بالمستشفى من العاملين بمختلف الأقسام منهم منى زين، سارة محمد عبد العال، هناء حسنى، كريمة على عيد، مها سعيد عبد الباقى، قمر رمضان، فتحية رمضان، فاطمة بيومى، سعاد عبد القادر، نورا عزمى صادق، سناء محمد أبو سبيحة، نجلاء إبراهيم إسماعيل.
إضافة تعليق
"مغاوير الجيش" يقطعون "أذناب الإرهاب" بسيناء.. فيديو وصور.. بيان 16للقوات المسلحة: القضاء على 36 تكفيريا بالعملية الشاملة.. تدمير سيارة مفخخة قبل اقتحامها ارتكازا أمنيا.. تفكيك 93 عبوة ناسفة مزروعة بطريق القوات
نقطة مياه تساوى حياة.. عقوبات رادعة تصل لـ10 آلاف جنيه للمسرفين فى استخدامها.. محاضر بيئة لمن يغسل سيارته فى الشارع.. وحملات توعية لنشر ثقافة الترشيد.. محافظ العاصمة: المحافظة عليها قضية أمن قومى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة