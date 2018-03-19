صور.. بروتوكول تعاون وشراكة بين "طب عين شمس" ومستشفى وادى النيل







كتب – محمود راغب

شهد الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، توقيع بروتوكول تعاون وشراكة بين الجامعة ممثلة فى كلية الطب ومستشفى وادى النيل، وقع الاتفاقية الدكتور محمود المتينى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات بجامعة عين شمس، والدكتور حازم عبد المحسن خميس، مدير عام مستشفى وادى النيل.

حضر توقيع الاتفاقية، بحسب بيان لجامعة عين شمس، كلا من: "الدكتور فتحى الشرقاوى نائب رئيس الجامعة، والأمين للجامعة سمير عبد الناصر"، حيث تمثل كلية الطب بالجامعة واحدة من الكليات الرائدة التى تقدم التعليم والخدمات الأكاديمية والبحثية إلى جانب العلاج الطبى عالى التخصص والجودة للمرضى، كما تمثل مستشفى وادى النيل صرح طبى متميز له تاريخ كبير.

من جانبه، صرح "المتينى" أن البروتوكول يطور التعاون بين الكلية بمستشفياتها وبين مستشفى وادى النيل فهناك تعاون قديم وعريق بينهما منذ تولى الدكتور حسن صبرى الإدارة العامة لمستشفى وادى النيل، وقد كان هناك شراكة فى موضوعات عديدة كعمليات زراعة الكبد.

وأوضح أن الاتفاقية لتعزيز المصالح المشتركة بين الطرفين، وتطوير التعليم والخدمات السريرية والبحثية وأنشطة تطوير البرامج.

من جانبه، أكد الدكتور حازم عبد المحسن، مدير عام مستشفى وادى النيل، أن الهدف من البروتوكول هو توسيع الخبرات والمعرفة بين كلية الطب بجامعة عين شمس ومستشفى وادى النيل، بالإضافة إلى الاستفادة بالمهارات الإدارية والتقنية، حيث إن خريجى طب عين شمس على مستوى عالى من الحرفية والمعرفة العلمية مما لابد أن ينعكس على المريض، وعلى الخدمة المقدمة له وزيادة وتعزيز قدرات الطرفين من خلال الاستخدام التعاونى للمواد والمرافق، حيث إن مستشفيات جامعة عين شمس تمتلك أحدث التقنيات الطبية والأجهزة.