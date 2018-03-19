صور.. بدل وأعلام وفساتين.. كلاب نيكاراجوا تتزين لقداس "الوقاية من الأمراض"







كتب محمد جمال - تصوير رويترز و أ ف ب

اصطف عشرات الكاثوليك، أمس الأحد حاملين " الكلاب الخاصة بهم" منتظرين دورهم فى تمرير صورة قديس فى كنيسة صغيرة على هذه الحيوانات لحفظهم من الأمراض.

ويقدم الكاثوليك الشكر للقديس على توفير العلاج لهذه الحيوانات الأليفة أو لحمايتهم من المرض، ويقول السكان المحليون إن هذا التقليد يعود إلى الفترة الاستعمارية بعد الغزو الإسبانى.



إحدى المحتفلات تزين كلبها للاحتفال



أحد الكلاب يرتدى العالم الأمريكي



أحد الكلاب يرتدى فستانا



أحد المحتفلين



أحد كلاب يجر عربه خشبية خلال القداس



إحدى المحتفلات



جانب من تزبن الكلاب



جانب من مهرجان الكلاب فى نيكارجوا



شموع



طفله تصطحب كلابها للقداس



قداس الكلاب فى نيكارجوا



قداس حماية الكلاب من الأمراض



كل ب يرتدى فستانا