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صور.. بداية مؤتمر القبائل العربية لدعم السيسى بدقيقة حدادا على الشهداء

الإثنين، 19 مارس 2018 04:01 م
صور.. بداية مؤتمر القبائل العربية لدعم السيسى بدقيقة حدادا على الشهداء مؤتمر القبائل العربية





بورسعيد - محمد عزام
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بدأ منذ قليل، مؤتمر القبائل العربية الذى ينظمه النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء، وذلك بجنوب بورسعيد .
 
ورحب "وهدان"، بالنائب أحمد رسلان، رئيس المجلس القومى لقبائل مصر، عادل لبيب، هشام الشعيري، رئيس لجنة الزراعة والرى، اللواء أحمد زغلول، رئيس المخابرات الحربية الأسبق، وعشرات النواب .
 
يحضر المؤتمر، آلاف الأهالى وعشرات النواب، وبعض رؤساء اللجان بالبرلمان رافعين الإعلام المصرية، وصور المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى.
 

 


 


 


 

 


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