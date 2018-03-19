صور.. بداية مؤتمر القبائل العربية لدعم السيسى بدقيقة حدادا على الشهداء

صور.. بداية مؤتمر القبائل العربية لدعم السيسى بدقيقة حدادا على الشهداءالإثنين، 19 مارس 2018 04:01 م
مؤتمر القبائل العربية
بورسعيد - محمد عزام
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بدأ منذ قليل، مؤتمر القبائل العربية الذى ينظمه النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء، وذلك بجنوب بورسعيد .
ورحب "وهدان"، بالنائب أحمد رسلان، رئيس المجلس القومى لقبائل مصر، عادل لبيب، هشام الشعيري، رئيس لجنة الزراعة والرى، اللواء أحمد زغلول، رئيس المخابرات الحربية الأسبق، وعشرات النواب .
يحضر المؤتمر، آلاف الأهالى وعشرات النواب، وبعض رؤساء اللجان بالبرلمان رافعين الإعلام المصرية، وصور المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى.
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