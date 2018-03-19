صور.. بداية مؤتمر القبائل العربية لدعم السيسى بدقيقة حدادا على الشهداء







بورسعيد - محمد عزام

بدأ منذ قليل، مؤتمر القبائل العربية الذى ينظمه النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء، وذلك بجنوب بورسعيد .

ورحب "وهدان"، بالنائب أحمد رسلان، رئيس المجلس القومى لقبائل مصر، عادل لبيب، هشام الشعيري، رئيس لجنة الزراعة والرى، اللواء أحمد زغلول، رئيس المخابرات الحربية الأسبق، وعشرات النواب .

يحضر المؤتمر، آلاف الأهالى وعشرات النواب، وبعض رؤساء اللجان بالبرلمان رافعين الإعلام المصرية، وصور المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى.