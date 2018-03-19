صور.. انهيار جزئى بمنزل خالى من السكان بمنطقة أبو الجود فى الأقصر







الأقصر – أحمد مرعى

شهدت منطقة أبو الجود، انهيار جزء كبير من منزل أيل للسقوط، مكون من دورين مبنى من الطوب اللبن، خالى من السكان، وانهارت سقوفة من الداخل دون خسائر فى الأرواح، وذلك أمام مجمع مدارس أبو الجود الإبتدائية بجوار السجل العينى.

بدأت تفاصيل الواقعة، عندما سمع أهالى المنطقة صوتًا لحدوث انهيار داخل أحد المنازل بحارة أمام مجمع مدارس أبو الجود الإبتدائية، على الفور تم إبلاغ غرفة عمليات المدينة بمجلس مدينة الأقصر بالواقعة، وانتقل رجال الشرطة والحماية المدنية، كما توجهت سيدة راشد مدير المتابعة الميدانية بمجلس مدينة الأقصر، ورافقها مسئولى رئاسة حى وسط، ومسئول لجنة الإنشاءات الأيلة للسقوط كما دعمت بسيارتى شرطة وإسعاف.

ووضعت وحدة المرور صدادات لمنع الأهالي من المرور أمامه، خاصة بعد انهيار سقوفه من الداخل، وظهور تشققات وشروخ طولية وعريضة بالحوائط الداخلية والخارجية، فضلًا عن وجود وميول في المنزل، كما تم قطع التيار الكهربائي عنه، ووصلة المياه تمهيدًا لانهياره بشكل كامل، فتحرر المحضر اللازم بالواقعة ضد صاحب المنزل ، لهدم المنزل، وتم تحويل المحضر إلى النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

ومن جانبه أمر علي الفور العميد أيمن الشريف رئيس مجلس مدينة الأقصر، بسرعة استصدار (4) قرارات إزالة للمنزل وثلاثة أخرى بجوار وأمام المنزل المنهار إثر تصدعهم وذلك بعد تشققهم، خوفاً من تعرض حياة المواطنين بالمنطقة للخطر.