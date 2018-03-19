صور .. انهيار أرضى بطريق 801 بكفر البطيخ بدمياط

جانب من الانهيار الارضي







دمياط عبده عبد البارى

تعرض جزء من طريق ٨٠١ بقرية الرياض التابعة لمركز ومدينة كفر البطيخ بمحافظة دمياط صباح اليوم للانهيار.

وعلى الفور وجه الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط ادارة المتابعة ولجنة من مديرية الطرق بدمياط لمتابعة الانهيار.

كما توجه لمتابعة انهيار الطريق المهندس محمد الحصى عضو مجلس الشعب عن كفر البطيخ ومحمود المرسى رئيس مركز ومدينة كفر البطيخ ومحمد البساطى نائب رئيس المدينه وابراهيم الرملى رئيس قرية الرياض وادارة المرور بكفر البطيخ للتعامل الفورى مع الانهيار وحل المشكلة.