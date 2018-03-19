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الإثنين، 19 مارس 2018 01:01 م
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صور .. انهيار أرضى بطريق 801 بكفر البطيخ بدمياط

الإثنين، 19 مارس 2018 12:28 م
صور .. انهيار أرضى بطريق 801 بكفر البطيخ بدمياط جانب من الانهيار الارضي





دمياط عبده عبد البارى
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تعرض جزء من طريق ٨٠١ بقرية الرياض التابعة لمركز ومدينة كفر البطيخ بمحافظة دمياط صباح اليوم للانهيار.

وعلى الفور وجه الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط ادارة المتابعة ولجنة من مديرية الطرق بدمياط لمتابعة الانهيار.

كما توجه لمتابعة انهيار الطريق المهندس محمد الحصى عضو مجلس الشعب عن كفر البطيخ ومحمود المرسى رئيس مركز ومدينة كفر البطيخ ومحمد البساطى نائب رئيس المدينه وابراهيم الرملى رئيس قرية الرياض وادارة المرور بكفر البطيخ للتعامل الفورى مع الانهيار وحل المشكلة.


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