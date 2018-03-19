صور.. انطلاق مؤتمر دعم السيسي بكوم أمبو بحضور "أبوزيد" و"حسب الله" و"بكري"







أسوان - عبد الله صلاح - صلاح المسن

انطلقت منذ قليل فعاليات المؤتمر الجماهيري لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي مدينة كوم أمبو ضمن حملة " كلنا معاك من أجل مصر" تحت رعاية الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، النائب محمد سليم عضو مجلس النواب ، فى حضور كلا من الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب ، وطاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق ، والنواب " مصطفي بكري ، ياسين عبد الصبور ، صلاح عفيفي ، أحمد سعد درويش وعامر الحناوي ويوسف عبدالدايم" وبحضور 6 آلاف مواطن.

بدأت الفعاليات بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية ، والوقوف دقيقة حدادا على أرواح الشهداء.



















