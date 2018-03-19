صور.. القمص ياكوبس أسعد: الحشد والإقبال بالخارج نموذج مصغر للانتخابات بالمحافظات







كفر الشيخ - محمد سليمان

قال القمص ياكوبس أسعد، نائب رئيس بيت العائلة المصرية بكفر الشيخ، رئيس لجنة الخطاب الدينى، إن المشهد الحضارى الذى شهدته القنصليات والسفارات المصرية فى العالم كله ملحمة تاريخية، وكان توافد المصريين ووقوفهم فى طوابير أبلغ رد على كل المشككين، مؤكداً أن الانتخابات التى شهدها العالم خارج مصر نموذج مصغر للانتخابات الرئاسية فى المحافظات المصرية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الحاشد الذى نظمه العاملون فى مركز البحوث وقطاع الإنتاج والزراعة الآلية، تحت إشراف وحضور الدكتور خالد أبو شادى مدير محطة البحوث، والدكتور على أبو شوشة، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ الأمين العام لحملة كلنا معاك من أجل مصر، والدكتور طارق عمارة عميد المعهد العالى للخدمة الاجتماعية أمين عام الحملة بقطاع وسط الدلتا، والقمص ياكوبس أسعد، نائب رئيس بيت العائلة المصرية بكفر الشيخ، وأشرف صحصاح رئيس لحنة السياحة والإعلامى ببيت العائلة المصرية بكفر الشيخ، وجورج سمير أمين المهنيين بالحملة، وعلاء عبد الله المسئول الإعلامى لحملة كلنا معاك من أجل مصر، وعلاء العريان منسق بيت العائلة، والدكتور علاء طولان مدير مركز بحوث الأسماك.

وأضاف ياكوبس أسعد أن الحشد والإقبال سيكون كبيراً، لأنه يعلم أن المصريين يظهرون وقت الشدائد، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسى رجل استثنائى أتى فى ظروف استثنائية، تعامل مع المشكلات المتراكمة بحكمة وعقلانية كبيرين، فاستحق أن يمنحه الشعب المصرى الحب والتقدير.

وأضاف أشرف صحصاح، رئيس لجنة السياحة والإعلامى ببيت العائلة المصرية بكفر الشيخ، أن بشائر الخير بدأت تتوافد من الخارج، وبدأت السياحة تعود لمكانتها بعد أن افتقدناها فى السنوات السابقة، مؤكدا أن بيت العائلة المصرية سيتواجد بأعداد كبيرة أمام وداخل اللجان، مطالبا عظيمات مصر بالتواجد فى اللجان الانتخابية، وتشجيع الرجال والشباب والفتيات للإدلاء بأصواتهم لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأكد الدكتور الغمرى الشوادفى، أمين التنظيم بالحملة بكفر الشيخ، أنه لن يتحدث عن رد الجميل للرئيس فهو لا يحتاج لرد جميل، وإنما نتحدث عن رد الجميل لمصر، ورفعة شأن مصر خلال الفترة القادمة، مطالباً جموع أبناء الشعب المصرى بالنزول أيام الانتخابات والمشاركة فى عمليات التصويت وانتخاب الرئيس لفترة ثانية لاستكمال مسيرة الإنجازات العظيمة التى تحققت على أرض مصر وعودة مصر بقوة على الساحتين العربية والعالمية.

وقال الدكتور على أبو شوشة، الأمين العام لحملة كلنا معاك من أجل مصر بمحافظة كفر الشيخ: "هننزل للمشاركة فى الانتخابات لدعم الرئيس السيسى ولصالح مصر الغالية، علينا جميعا ردا على تلك الدول التى تحارب مصر، فقد خصّ الله مصر برجال أوفياء يحبونها ويحمونها، راجياً من الحضور المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية القادمة لضمان حصول محافظة كفر الشيخ على المركز الأول فى التصويت للرئيس السيسى بين جميع المحافظات".

من جانبه نقل الدكتور طارق عمارة، أمين عام الحملة بقطاع وسط الدلتا، تحيات الأمانة العامة للحملة بالقاهرة لجموع الحاضرين، مشيراً إلى الإنجازات العديدة التى قدمها الرئيس لأبناء هذا الشعب العظيم والتى تمت على أرض الواقع بجميع المحافظات وليس فى محافظة كفر الشيخ فقط، ولا بد أن يكون الجميع على قلب رجل واحد للمشاركة الفعالة فى الانتخابات ومساندة الرئيس للتصدى لأعداء الدولة المصرية والوطن من خفافيش الظلام.

وأكد الدكتور بطرس يوسف، باحث بمركز البحوث، إن شباب المحافظة سيتواجدون لتنظيم دخول كبار السن للجان، وسيدعمون الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية، داعيا كل شباب المحافظة ليكونوا على قدر المسئولية تجاه وطنهم، لدعم الاستقرار والتنمية.

القمص ياكوبس خلال المؤتمر







الحضور بمؤتمر دعم الرئيس







الحضور فى المؤتمر الحاشد







جانب من المنصة الرئيسية







دعوة لعظيمات مصر للحشد







جانب من الحضور







الدكتور علاء طولان ومبايعة ودعم للرئيس







الحضور فى المؤتمر







جانب من الإعلاميين



