صور.. العاملون بقطاع البترول يؤيدون السيسي في مؤتمر بأسيوط







أسيوط ـ هيثم البدرى

نظمت النقابة العامة للعاملين بالبترول والعاملين بشركة بترول أسيوط وحملة كلنا معاك من اجل مصر مؤتمرا جماهيريا بقاعة المؤتمرات بشركة اسيوط لتكرير البترول وذلك لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة وذلك بحضور عادل رجب رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والمحاسب إبراهيم أبوالعيون مساعد رئيس شركة أسيوط لتكرير البترول وعثمان العمدة رئيس اللجنة النقابية، ومحمد جبران الأمين العام للنقابة والمهندس عمرو الكعكي رئيس مجلس ادارة شركة النيل للبترول واللواء يحي كدواني ومحمد حمدي الدسوقي وراشد ابوالعيون ونعمان فتحي أعضاء مجلس النواب والشيخ علي ابوالحسن رئيس بيت العائلة المصرية بأسيوط وعدد كبير من العاملين بقطاع البترول والكهرباء والقيادات الشعبية من ابناء محافظة أسيوط.

ومن جهته أكد المهندس ناجي كساب رئيس مجلس ادارة شركة أسيوط لتكرير البترول على إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي في كافة قطاعات الدولة وخاصة قطاع البترول الذي اصبح من اهم اهتمامات الرئيس من تطوير الشركات القائمة واستكمال البحث عن البترول والتي نتج عنها حقل ظهر الذي سوف يضع مصر من ضمن الدول المصدرة ولديها اكتفاء ذاتي من الغاز الطبيعي وأضاف كساب لسنا نتفضل عليه بانتخابه لفترة رئاسية ثانية بل لرد الجميل له.

وقال كساب إن الصعيد حظى باهتمام القيادة السياسية في دعمه بالمشروعات القومية خاصة أسيوط مشيرا الى وجود اربعة مشروعات استراتيجية بشركة أسيوط لتكرير البترول بتكلفة حوالى 2.5 مليار جنيه لتصبح الشركة من أجود معامل التكريرعلى مستوى الجمهورية عام 2021 مؤكدا أن المعمل يقوم بدور حيوى واستراتيجى في توفير الجانب الأكبر من احتياجات محافظات الصعيد من المنتجات البترولية المختلفة لافتاً إلى أن المشروعات الجديدة التى تم تنفيذها مؤخراً والمشروعات التى يتم تنفيذها حالياً تمثل تجسيداً قوياً وراسخاً لرؤية قطاع البترول المستقبلية وعنايته بالصعيد طبقا لرؤية القيادة السياسية ودعا الجميع للوقوف خلف الرئيس السيسي.

وقال محمد فهمي صالح المدير التنفيذي لدعم مصر بانه يكفي الرئيس انحيازه لثورة الشعب في 30 يونيه وتعريض نفسه وأسرته للخطر مؤكدا على أن السيسي أحبط مخططات الارهابية في تقسيم الوطن وتكرار سيناريو ليبيا وسوريا والعراق واليمن.











































