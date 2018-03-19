صور.. السيطرة على حريق بمبنى السفارة التركية فى كوبنهاجن عقب رشقها بالمولوتوف







كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز وأ.ف.ب

ننشر صور محاولات السيطرة على الحريق الذى اندلع فى مبنى السفارة التركية كوبنهاجن عقب رشقه بزجاجات المولوتوف، وقالت الشرطة فى العاصمة الدنماركية كوبنهاجن إن ما لا يقل عن شخصين هاجما السفارة التركية فى المدينة بقنابل بنزين فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، مما أدى إلى وقوع أضرار طفيفة بالجزء الخارجى من المبنى ولكن دون وقوع إصابات.

وكان المبنى خاليا فى ذلك الوقت، وقال مسئول بالشرطة لـ"رويترز" إن الشرطة فى الموقع تقوم بالتحقيق فى الحادث ولم يتم اعتقال أحد.



آثار الاعتداء على مبنى السفارة التركية بكوبنهاجن



رجال الاطفاء تسعى للسيطرة على الحريق خارج المبنى