صور.. الثلوج تغطى أسطح المنازل والبحار فى الدنمارك وفرنسا وألمانيا







كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)

شهدت الدنمارك اليوم الاثنين، ارتفاع فى درجات الحرارة حيث غطت الثلوج خليج فاكس جنوب كوبنهاجن، حيث سجلت درجة الحرارة 1 تحت الصفر.

وشهدت حالة الطقس شمال غرب باريس تغطية الحقول بالثلج فى مدينة روكامبس.

وفى ألمانيا تسير السيارات فى نزهة على شاطئ بحر البلطيق المغطى بالثلوج والجليد بمدينة زينجست، فيما غطت أسطح المنازل الثلوج بمدينة شتوتجارت.



الثلوج فى الدنمارك



جانب من الثلوج فى الدنمارك



الطقس فى الدنمارك



برج إيفل



جانب من الثلوج



إحدى الحقول فى فرنسا



أسطح المنازل فى ألمانيا



قطار سكة حديد فى ألمانيا