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الإثنين، 19 مارس 2018 03:02 م
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صور.. الثلوج تغطى أسطح المنازل والبحار فى الدنمارك وفرنسا وألمانيا

الإثنين، 19 مارس 2018 02:59 م
صور.. الثلوج تغطى أسطح المنازل والبحار فى الدنمارك وفرنسا وألمانيا الثلوج فى ألمانيا





كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)
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شهدت الدنمارك اليوم الاثنين، ارتفاع فى درجات الحرارة حيث غطت الثلوج خليج فاكس جنوب كوبنهاجن، حيث سجلت درجة الحرارة 1 تحت الصفر.

وشهدت حالة الطقس شمال غرب باريس تغطية الحقول بالثلج فى مدينة روكامبس.

وفى ألمانيا تسير السيارات فى نزهة على شاطئ بحر البلطيق المغطى بالثلوج والجليد بمدينة زينجست، فيما غطت أسطح المنازل الثلوج بمدينة شتوتجارت.

الثلوج فى الدنمارك
الثلوج فى الدنمارك

 

جانب من الثلوج فى الدنمارك
جانب من الثلوج فى الدنمارك

 

الطقس فى الدنمارك
الطقس فى الدنمارك
 
برج إيفل
برج إيفل

جانب من الثلوج
جانب من الثلوج

إحدى الحقول فى فرنسا
إحدى الحقول فى فرنسا
أسطح المنازل فى ألمانيا
أسطح المنازل فى ألمانيا

 

قطار سكة حديد فى ألمانيا
قطار سكة حديد فى ألمانيا

 

جانب من الثلوج فى ألمانيا
جانب من الثلوج فى ألمانيا

 


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