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صور.. التصديق على تعيين رئيس مجلس الدولة الصينى وانتخاب اللجنة الرقابية الوطنية

الإثنين، 19 مارس 2018 05:05 ص
صور.. التصديق على تعيين رئيس مجلس الدولة الصينى وانتخاب اللجنة الرقابية الوطنية أعضاء مجلس الدولة الصيني





وكالات
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أقر المجلس الوطنى الـ13 لنواب الشعب الصينى تعيين لى كه تشيانج كرئيس لمجلس الدولة الصينى وذلك خلال الدورة الأولى الحالية للمجلس.

وصوت قرابة 3 آلاف نائب بالمجلس على ترشيح رئيس مجلس الدولة "لى" للمنصب خلال الاجتماع الكامل السادس للدورة، وعين لى رسميا بعد أن وقع الرئيس شى جين بينج مرسوما رئاسيا.

كما تم التصديق على تعيين شيوى تشى ليانغ وتشانغ يوه شيا كنائبين لرئيس اللجنة العسكرية المركزية لجمهورية الصين الشعبية، وتعيين وى فنغ خه ولى تسوه تشنغ ومياو هوا وتشانغ شنغ مين أعضاء فى اللجنة العسكرية المركزية خلال الاجتماع نفسه.

كما انتخب نواب المجلس يانغ شياو دو مديرا للجنة الرقابية الوطنية وتشو تشيانغ رئيسا لمحكمة الشعب العليا وتشانغ جيون النائب العام لنيابة الشعب العليا.

كما تم انتخاب إجمالى 159 شخصا أعضاء فى اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى الـ13 لنواب الشعب الصيني.

وحضر القادة الصينيون، من بينهم شى جين بينغ ولى كه تشيانغ ولى تشان شو ووانغ يانغ ووانغ هو نينغ وتشاو له جى وهان تشنغ ووانغ تشى شان الاجتماع الكامل.

الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ
الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ

 

العسكرييون الصينيون
العسكرييون الصينيون

 

المشرعون الصينيون
 أعضاء مجلس الدولة الصيني

 

داخل مجلس الدولة الصيني
داخل مجلس الدولة الصيني

 

رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ
رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ

 

وصول الرئيس الصيني لمجلس الدولة
وصول الرئيس الصيني لمجلس الدولة

 


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