صور.. الآلاف يشيعون جثمان الشهيد المجند أحمد النبوى بمسقط رأسه بدمياط







دمياط عبده عبد البارى

شيع الآلاف من أهالى قرية العباسية، التابعة لمركز كفر سعد بدمياط، فى ساعة متأخرة من مساء أمس، جنازة الشهيد المجند أحمد النبوي، الذى استشهد أثناء مشاركته فى إحدى العمليات العسكرية فى سيناء .

خرجت الجنازة الحاشدة من المسجد الكبير بقرية العباسية، حيث ردد المشيعون عبارة "لا إله إلا الله" وتم تشييع المجند لمثواه الأخير بمقابر الأسرة بالقرية.

الآلاف يشيعون جثمان الشهيد المجند أحمد النبوى



الآلاف يشيعون جثمان الشهيد المجند أحمد النبوى



الآلاف يشيعون جثمان الشهيد المجند أحمد النبوى