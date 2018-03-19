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الإثنين، 19 مارس 2018 04:24 م
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صور .. افتتاح المهرجان الثانى للأسر الطلابية لكليات جامعة طنطا‎

الإثنين، 19 مارس 2018 03:55 م
صور .. افتتاح المهرجان الثانى للأسر الطلابية لكليات جامعة طنطا‎ جانب من افتتاح المهرجان





الغربيه أحمد زيادة
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 أعطى الدكتور عماد عتمان القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،اشارة بدء فاعليات المهرجان الثاني للأسر الطلابية لكليات الجامعة والذي تستمر فعالياته في الفترة من 19- 25 مارس الجارى.
 
جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى أبو عمرو مفوض شئون التعليم والطلاب،والدكتور مجدي وكوك منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة،والدكتور أحمد شكل وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب،والدكتور أحمد السباعي وكيل كلية العلوم لشئون التعليم والطلاب،والدكتور خالد الفخراني وكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،وجمال حمزة مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب وجمع كبير من طلاب كليات الجامعة.
 
يتسابق الطلاب في المهرجان في ثلاثة أنشطة وهم النشاط الرياضي ويتضمن بطولتي كرة القدم الخماسي ، وتنس الطاولة ، والنشاط الاجتماعي وينقسم إلى مسابقة الشطرنج،والتبرع بالدم،أما النشاط الثالث فهو الفني والثقافي ويتضمن الغناء الفردى،والعزف الفردى والتواشيح والتمثيل والتقليد والشعر والمعلومات العامة.
 
 
 
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