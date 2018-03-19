صور.. اضبط مخالفه ..الكلاب الضالة تهدد حياة أهالى الخانكة







القليوبية نيفين طه

أشتكى العديد من أهالى مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، من كثرة وجود أعداد كبيرة من الكلاب الضالة بشوارع المدينة مما يمثل خطورة كبيرة على الأهالى والأطفال.

ويقول أحمد بلح أحد مواطنى مدينة الخانكة،أن الكلاب الضالة منتشره بشوارع المدينة، وتهدد حياه الأطفال خاصة بالصباح أثناء ذهابهم للمدارس، فى ظل غياب مسئولى الطب البيطري.

"الكلاب هتأكل أولادنا وتنذر بكارثة" ، بهذه الكلمات عبر محمد على، أحد الاهالى عن غضبه من إنتشار الكلاب الضالة بالشوارع، بالإضافة إلى تجمعها حول أكوام القمامة مما يهدد حياة الأهالى والأطفال، مطالبا المسئولين بحل تلك المشكلة حرصا على حياة المواطنين.



انتشار الكلاب الضالة بالخانكة



كلاب ضالة بشوارع الخانكة



الكلاب الضالة بالخانكة