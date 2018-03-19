صور .. استمرار أعمال التطوير بالمتحف القومى وتركيب أعمدة إنارة حديثة بسوهاج

صور .. استمرار أعمال التطوير بالمتحف القومى وتركيب أعمدة إنارة حديثة بسوهاجالإثنين، 19 مارس 2018 04:44 م
متحف سوهاج القومى
سوهاج – عمرو خلف
إضافة تعليق
أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، عن استمرار أعمال التجميل والتطوير بمحيط متحف سوهاج الإقليمي، تمهيدا لافتتاحه خلال عيد سوهاج القومي شهر ابريل القادم ، وكلف مسئولي حي شرق بالانتهاء من تركيب أعمدة انارة حديثه، وتركيب بلدورات وأرصفة بمحيط المتحف والشوارع الجانبية، وجاري إعادة ترميم سور نادي المهندسين بالإضافة الي تطوير سور مبني المجلس المحلي للمحافظة .
وأوضح المحافظ فى بيان له، أنه تم تشكيل لجنة من السكرتير العام المساعد للمحافظة ونقيب المهندسين بسوهاج، ووكيل وزارة الإسكان، و رئيس حى شرق، ومدير عام الشئون المالية والادارية، ومدير ادارة التنسيق الحضاري بالديوان العام، لتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف، بما يتناسب والطابع المعمارى والاثرى للمتحف الذى يعد من أهم المزارات السياحية بسوهاج.
وأكد عبد المنعم، أن منطقة المتحف سوف تظهر بالمظهر الحضاري، إمام زائري المتحف من المصريين والأجانب، وان الحلم سوف يتحقق قريبا من خلال افتتاحه بعد سنوات تعثر فيها ، وهذا إهداء الى أبناء محافظة سوهاج بهدف تطوير المحافظة، وخلق فرص عمل من خلال وضع المتحف علي برامج الأفواج السياحية التي تزور مصر .
اعمال التجميل بمحيط متحف سوهاج القومي
جانب من اعمال التجميل بمحيط متحف سوهاج القومى
جانب من اعمال التجميل
إضافة تعليق
"مغاوير الجيش" يقطعون "أذناب الإرهاب" بسيناء.. فيديو وصور.. بيان 16للقوات المسلحة: القضاء على 36 تكفيريا بالعملية الشاملة.. تدمير سيارة مفخخة قبل اقتحامها ارتكازا أمنيا.. تفكيك 93 عبوة ناسفة مزروعة بطريق القوات
نقطة مياه تساوى حياة.. عقوبات رادعة تصل لـ10 آلاف جنيه للمسرفين فى استخدامها.. محاضر بيئة لمن يغسل سيارته فى الشارع.. وحملات توعية لنشر ثقافة الترشيد.. محافظ العاصمة: المحافظة عليها قضية أمن قومى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة