صور .. استمرار أعمال التطوير بالمتحف القومى وتركيب أعمدة إنارة حديثة بسوهاج







سوهاج – عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، عن استمرار أعمال التجميل والتطوير بمحيط متحف سوهاج الإقليمي، تمهيدا لافتتاحه خلال عيد سوهاج القومي شهر ابريل القادم ، وكلف مسئولي حي شرق بالانتهاء من تركيب أعمدة انارة حديثه، وتركيب بلدورات وأرصفة بمحيط المتحف والشوارع الجانبية، وجاري إعادة ترميم سور نادي المهندسين بالإضافة الي تطوير سور مبني المجلس المحلي للمحافظة .

وأوضح المحافظ فى بيان له، أنه تم تشكيل لجنة من السكرتير العام المساعد للمحافظة ونقيب المهندسين بسوهاج، ووكيل وزارة الإسكان، و رئيس حى شرق، ومدير عام الشئون المالية والادارية، ومدير ادارة التنسيق الحضاري بالديوان العام، لتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف، بما يتناسب والطابع المعمارى والاثرى للمتحف الذى يعد من أهم المزارات السياحية بسوهاج.

وأكد عبد المنعم، أن منطقة المتحف سوف تظهر بالمظهر الحضاري، إمام زائري المتحف من المصريين والأجانب، وان الحلم سوف يتحقق قريبا من خلال افتتاحه بعد سنوات تعثر فيها ، وهذا إهداء الى أبناء محافظة سوهاج بهدف تطوير المحافظة، وخلق فرص عمل من خلال وضع المتحف علي برامج الأفواج السياحية التي تزور مصر .