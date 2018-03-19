صور.. استراليا تحذر المواطنين من حرائق الغابات المستعرة بالبلاد

صور.. استراليا تحذر المواطنين من حرائق الغابات المستعرة بالبلادالإثنين، 19 مارس 2018 07:13 م
حرائق الغابات
كانبرا (أ ش أ) -تصوير وكالات
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حثت السلطات الأسترالية، اليوم الاثنين، المواطنين على البقاء فى حالة تأهب مع استمرار حرائق الغابات التى سببت دمارا واسعا نتيجة الانتشار بشكل كبير فى جنوب شرق البلاد.
وذكرت السلطات - حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية، أنه لم ترد أنباء عن وقوع حالات وفاة أو إصابات خطيرة حتى صباح اليوم، مشيرة فى الوقت ذاته إلى أن الحرائق المستعرة قد تسببت فى أضرار بالغة بالمناطق الريفية بولايتى فكتوريا ونيو ساوث ويلز.
وتوقع مسئولو الطوارئ، أن تهدأ الحرائق فى وقت لاحق من اليوم إلا أنه تم الإبقاء على التحذيرات بخمسة مواقع مختلفة من البلاد.
حرائق الغابات
حرائق فى أستراليا
دمار فى أستراليا بسبب الحرائق
فرق الأطفاء
محاولات السيطرة على النيران
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