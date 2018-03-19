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الإثنين، 19 مارس 2018 08:57 م
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صور.. استراليا تحذر المواطنين من حرائق الغابات المستعرة بالبلاد

الإثنين، 19 مارس 2018 07:13 م
صور.. استراليا تحذر المواطنين من حرائق الغابات المستعرة بالبلاد حرائق الغابات





كانبرا (أ ش أ) -تصوير وكالات
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حثت السلطات الأسترالية، اليوم الاثنين، المواطنين على البقاء فى حالة تأهب مع استمرار حرائق الغابات التى سببت دمارا واسعا نتيجة الانتشار بشكل كبير فى جنوب شرق البلاد.

وذكرت السلطات -  حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية، أنه لم ترد أنباء عن وقوع حالات وفاة أو إصابات خطيرة حتى صباح اليوم، مشيرة فى الوقت ذاته إلى أن الحرائق المستعرة قد تسببت فى أضرار بالغة بالمناطق الريفية بولايتى فكتوريا ونيو ساوث ويلز.

وتوقع مسئولو الطوارئ، أن تهدأ الحرائق فى وقت لاحق من اليوم إلا أنه تم الإبقاء على التحذيرات بخمسة مواقع مختلفة من البلاد.

حرائق الغابات
حرائق الغابات

 

حرائق فى أستراليا
حرائق فى أستراليا

 

دمار فى أستراليا بسبب الحرائق
دمار فى أستراليا بسبب الحرائق

 

فرق الأطفاء
فرق الأطفاء

 

محاولات السيطرة على النيران
محاولات السيطرة على النيران

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