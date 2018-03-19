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الإثنين، 19 مارس 2018 06:19 ص
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صور.. إصابات فى انفجار بمدينة أوستن بولاية تكساس الأمريكية

الإثنين، 19 مارس 2018 06:03 ص
صور.. إصابات فى انفجار بمدينة أوستن بولاية تكساس الأمريكية انفجار بوستن





كتب عبد الوهاب الجندى
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جرح شخصان على الأقل فى انفجار بمدينة أوستن الواقعة فى ولاية تكساس الأمريكية، وفق وسائل إعلام أمريكية.

وقالت شبكة "ABC News" إن انفجاراً وقع فى جنوب غرب أوستن أدى إلى إصابة رجلين فى العشرينات من العمر تم نقلهما إلى المستشفى.

وأغلقت الشرطة المدخل إلى ضاحية الضاحية حيث وقعت وحثت الناس الذين يعيشون فى الجوار على البقاء فى منازلهم.

الشرطة الأمريكية في محيط الحادث
الشرطة الأمريكية في محيط الحادث

 

سيارات الشرطة الأمريكية
سيارات الشرطة الأمريكية

 

 


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انفجار بوستن

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امريكا

انفجار




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