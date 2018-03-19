صور.. إصابات فى انفجار بمدينة أوستن بولاية تكساس الأمريكية

صور.. إصابات فى انفجار بمدينة أوستن بولاية تكساس الأمريكيةالإثنين، 19 مارس 2018 06:03 ص
انفجار بوستن
كتب عبد الوهاب الجندى
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جرح شخصان على الأقل فى انفجار بمدينة أوستن الواقعة فى ولاية تكساس الأمريكية، وفق وسائل إعلام أمريكية.
وقالت شبكة "ABC News" إن انفجاراً وقع فى جنوب غرب أوستن أدى إلى إصابة رجلين فى العشرينات من العمر تم نقلهما إلى المستشفى.
وأغلقت الشرطة المدخل إلى ضاحية الضاحية حيث وقعت وحثت الناس الذين يعيشون فى الجوار على البقاء فى منازلهم.
الشرطة الأمريكية في محيط الحادث
سيارات الشرطة الأمريكية
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